Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzattı - Son Dakika
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Spor

Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzattı

İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı.

16.08.2024 21:47
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İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2028-29 sezonu sonuna kadar" geçerli sözleşme imzalandı. Açıklamada, Kenan'ın "10" numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Juventus'un 2022'nin temmuz ayında Bayern Münih'in altyapısından transfer ettiği Almanya doğumlu Kenan, kulübün 19 yaş altı takımıyla 37 maçta 15 gol kaydetti.

Profesyonel kariyerine 2022'nin aralık ayında başlayan Kenan, A takıma yükseldiği geçen sezon, 32 karşılaşmada forma giydi ve 4 gol attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzattı - Son Dakika

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