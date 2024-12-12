Juventus, Manchester City\'yi 2-0 Yendi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, konuk ettiği Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. İtalyan ekibi Juventus, kötü günler geçiren Manchester City'yi 2-0 mağlup etti. 53. dakikada Vlahovic'in golüyle İtalyan ekibi 1-0 öne geçerken, asist Kenan Yıldız'dan geldi. Juventus'un ikinci golünü ise 75. dakikada Weston Mckennie kaydetti. City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ise 90 dakika sahada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Atletico Madrid - Bratislava: 3-1

Lille - Sturm Graz: 3-2

Arsenal - Monaco: 3-0

Borussia Dortmund - Barcelona: 2-3

Benfica - Bologna: 0-0

Feyenoord - Sparta Prag: 4-2

Juventus - Manchester City: 2-0

Milan - Kızılyıldız: 2-1

Stuttgart - Young Boys: 5-1 - İSTANBUL