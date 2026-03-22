Juventus - Sassuolo Maç Sonucu 1-1

İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle Sassuolo ile 1-1 berabere kaldı.
Serie A'nın 30. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Sassuolo'yu konuk eden Juventus, 14. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sassuolo, 52. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle eşitliği yakaladı.
Juventus'ta Manuel Locatelli'nin 87. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadığı maç, 1-1 berabere sona erdi.
Maçta takımının golünü atan Kanan, Serie A'da bu sezon 10. golünü kaydederken ligde takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Bu sonuçla Juventus, ligde puanını 54'e çıkararak 5. sırada yer aldı.
