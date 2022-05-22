Juventus, sezonu mağlubiyetle kapattı - Son Dakika
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Juventus, sezonu mağlubiyetle kapattı

22.05.2022 01:03
Juventus, sezonu mağlubiyetle kapattı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında Juventus, deplasmanda Fiorentina'ya 2-0 yenildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında Juventus, deplasmanda Fiorentina'ya 2-0 yenildi.

2021-2022 sezonunun son haftasında Juventus, Fiorentina'ya konuk oldu.

Ev sahibi takım, 45+1. dakikada Alfed Duncan ve 90+2. dakikada Nicolas Gonzales'in penaltı golüyle Juventus'u 2-0 mağlup etti.

Böylece Juventus, sezonu mağlubiyetle kapatırken, ligi 70 puanla 4. basamakta tamamladı.

Fiorentina, bu maçtan aldığı 3 puanla puanını 62'ye yükseltti ve Atalanta'nın haftayı puansız kapatmasıyla ligi 7. sırada tamamladı. Bu sonuçla "Mor menekşeler" olarak anılan takım uzun bir aradan sonra yeniden Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Fiorentina, gelecek sezon Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Bu arada, Juventus'ta sezon sonunda ayrılacak olan takım kaptanı Giorgio Chiellini ve Arjantinli oyuncu Paulo Dybala, Fiorentina karşısında son kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Merih Demiral'ın takımı Atalanta, gelecek sezon için Avrupa bileti alamadı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın Atalanta, ligde sezonun son maçında Empoli'yi ağırladı.

Demiral'ın yedek soyunduğu ve oyuna 82. dakikada Remo Freuler'in yerine dahil olduğu maçta, konuk Empoli, Leo Stulac'ın 79. dakikadaki golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ligde son 8 haftada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 2 galibiyet alan Atalanta, son hafta alınan yenilgilerin de etkisiyle ligi 59 puanla 8. sırada tamamladı. Bu sonuçla mavi-siyahlı takım, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.

Serie A'nın 38. haftasında bugün oynanan diğer müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Genoa-Bologna: 0-1 ve Lazio-Hellas Verona: 3-3.

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Kaynak: AA

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