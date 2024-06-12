Juventus, Thiago Motta'yı teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
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Juventus, Thiago Motta'yı teknik direktör olarak atadı

Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Thiago Motta'yı teknik direktör olarak göreve getirdi. Kulüp, Motta ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Motta, antrenörlük kariyerine Paris Saint Germain'in altyapı takımında başladı ve daha sonra Genova, Spezia ve Bologna'da teknik direktörlük yaptı.

12.06.2024 20:39
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'ta teknik direktörlük görevine 41 yaşındaki Thiago Motta getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan teknik adamla 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşme imzalandı." denildi.

Motta, antrenörlük kariyerine 2018 yılında futbolculuk kariyerini noktaladığı Paris Saint Germain'in altyapı takımında başladı.

İtalya'daki teknik direktörlük yolculuğu ise 2019'da Genova ile başlarken ardından Spezia ve Bologna'da takımın başında görev aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Juventus, Thiago Motta'yı teknik direktör olarak atadı - Son Dakika

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