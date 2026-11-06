Juventus'ta Kenan Yıldız sevinci - Son Dakika
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Juventus'ta Kenan Yıldız sevinci

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Juventus\'ta Kenan Yıldız sevinci
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Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus sağlık ekibinin onayıyla tedavi sürecinde sona geldi. 21 yaşındaki genç yeteneğin önümüzdeki ay sahalara dönmesi beklenirken, ilk maçının 14 Aralık'taki Monza karşılaşması olmasının hedeflendiği aktarıldı.

İtalya Serie A devi Juventus'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan milli futbolcu Kenan Yıldız'dan sevindirici haber geldi.

TEDAVİ SÜRECİNDE SONA GELİNDİ

Ağustos ayında sol ayak tabanındaki kırık nedeniyle ameliyat masasına yatan ve rehabilitasyon sürecine giren 21 yaşındaki genç yetenek, uzun süren tedavi sürecinde sona yaklaştı.

Juventus'ta Kenan Yıldız sevinci

SAĞLIK EKİBİNDEN YEŞİL IŞIK

Tuttosport’un aktardığı bilgilere göre, fiziksel testleri başarıyla geçen Kenan Yıldız için Juventus sağlık ekibi nihai onayı verdi. Tedavi süreci oldukça olumlu seyreden milli oyuncunun önümüzdeki ay sahalara dönmesi bekleniyor.

İLK MAÇI HANGİSİ OLACAK?

Sağlık heyetinin yeşil ışık yakmasıyla birlikte Kenan'ın formasına kavuşacağı muhtemel tarihler de netleşmeye başladı. Genç yıldızın ilk olarak 14 Aralık'taki Monza karşılaşmasında kadroda olması hedefleniyor. Ancak sürecin hızlanması durumunda, milli futbolcunun daha erken bir tarihte oynanacak Udinese lig maçı veya Avrupa Ligi’ndeki Hapoel Beer-Sheva mücadelesinde süre alabileceği belirtiliyor.

Kenan YıldızJuventusFutbolSporSon Dakika

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