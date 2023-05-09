Kaan Ayhan ayağının tozuyla gidiyor, rotayı ezeli rakibe çevirdi!

Galatasaray'da devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği Kaan Ayhan'da sonuç hayal kırıklığı oldu. Umduğu süreyi alamayan Kaan, takımdan ayrılma kararı aldı.

OKAN BURUK TERCİH ETMİYOR

Abdülkerim ve Nelsson'un yokluğunda şans verilen Kaan, Okan Buruk'un gözüne giremedi. Milli futbolcu için geleceği için kararsız.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR KONUŞULUYOR

Kaan Ayhan, Galatasaray'a imza atmadan önce Beşiktaş ve Trabzonspor'dan teklif almıştı. Milli futbolcunun önümüzdeki sezon Süper Lig'de kalma ihtimali kuvvetli görülüyor.

4 MAÇA ÇIKTI

Kaan, Galatasaray formasıyla şu ana kadar yalnızca 4 resmi maçta oynadı. 182 dakika süre alan tecrübeli stoper, Türkiye Kupası'nda 1 gol attı.