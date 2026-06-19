Kaan Ayhan: Bizim Karakterimiz Önemli

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Kaan Ayhan, kaliteli bir takıma sahip olduklarını ve yarın sahada karakterli ve cesur bir şekilde oynadıkları takdirde istedikleri sonucu da alabileceklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak. San Francisco'daki Bay Area Stadyumu'nda oynanacak bu maç öncesinde milli futbolcu Kaan Ayhan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Takımın son durumuna dair görüşlerini aktararak sözlerine başlayan ay-yıldızlı oyuncu, "Son 2-3 antrenmanı gördükten sonra tabii ki Paraguay maçına konsantre olan bir takım gördüm açıkçası. Son maçta yapamadığımız şeyleri daha iyi yapmak ve sahada daha güçlü bir Türkiye sergilemekle meşgul olan bir takım gördüm. O yüzden yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bizim istediğimi skorla biter. Bizi destekleyen milletimize o galibiyeti armağan ederiz" ifadelerini kullandı.

"Karakterimizle, cesur bir şekilde oynamamız lazım"

Kaan Ayhan, yarın Paraguay karşısında sahaya karakter koymaları gerektiğine vurgu yaparak, "Dünya Kupası'na hazırlık süreci diye bir şey var. En azından kendi adıma konuşayım, her tür senaryoyu aslında aklınızdan geçiriyorsunuz. Ben de isterdim, takım arkadaşlarım en başta, ilk maçı daha başarılı bir şekilde oynamayı. Ama bu senaryolardan bir tanesiydi. Bir dahaki maç belki başka bir senaryoyla karşılaşabiliriz. Bu, profesyonel açıdan baktığımızda futbolcuların bir kalitesi de aslında. Bu kaliteyi de yarın sahada göstermemiz lazım. Karakterimizle, cesur bir şekilde oynamamız lazım. En önemli konulardan bir tanesi de bu. Bunun için çalışıyoruz. İnşallah bunu sahada gösteririz" şeklinde konuştu.

"Yarın mesele Paraguay değil, biziz"

Paraguay'ın, oyun felsefesi olarak Avustralya'ya yakın bir takım olduğuna da dikkat çeken Ayhan, "Ama bence fiziki anlamda bu kadar zorlayacak bir defansa sahip olmayabilirler. En azından boy farkından kaynaklanan zorlukları diyeyim. Ama Paraguay'ın da Avustralya'ya göre bireysel, teknik yeteneği, ön tarafta daha tehlikeli oyuncuları mevcut. Biz, biz olduktan sonra, özellikle son 12-13 maçta gösterdiğimiz oyunla birlikte Paraguay'ı da yenebilecek bir takıma sahibiz. O yüzden yarın mesele Paraguay değil, biziz. Bizim hangi motivasyonla, hangi duruşla maça başlayacağımız önemli. Skoru her zaman elde edemeyebilirsiniz ama bunları gösterirseniz skor da bizden yana olacak" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL