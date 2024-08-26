Kaan Ayhan: Bu sene de Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşamak ve yaşatmak istiyoruz

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Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, Young Boys'u eleyerek turu geçmek istediklerini belirterek, "Bu sene de Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşamak ve yaşatmak istiyoruz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, yarın 22.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys'u konuk edecek. Mücadelenin son hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak olan sarı-kırmızılılarda futbolculardan Kaan Ayhan, Teknik Direktör Okan Buruk ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bu sene de Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşamak ve yaşatmak istiyoruz"

Turu geçmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyleyerek sözlerine başlayan Kaan Ayhan, "Play-off'un ikinci maçında Şampiyonlar Ligi'ni garantileyip, hem futbolumuzla hem skorla taraftarımızı mutlu edip, bu sene de Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bunun için de hazırlıklarımız sürüyor. İnşallah elimizden geldiği kadar güzel bir performans sergileriz ve hak ettiğimiz yerde, Şampiyonlar Ligi'nde yer alırız" diye konuştu.

"Sağlık durumum ile ilgili hiçbir sıkıntı yok"

Sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve herhangi bir sakatlığının bulunmadığını aktaran Kaan, "Sağlık durumum ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Sezon başında idmanda küçük bir kaza geçirdim ama onun haricinde sağlık durumumda ilgili hiçbir sıkıntı yok. Çok hazır durumdayım. Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

"Yarın belki de sezonun en önemli maçına çıkacağız"

Young Boys maçının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki futbolcu, "Son senelerde özellikle kırdığımız rekorlarla birlikte bütün camiada bir beklenti oluştu. Aynı şekilde takım içinde de Mertens, Icardi gibi oyunculardan bahsettiğimde onlar bile böyle bir rekoru hiç daha yaşamamıştı. Biz de tabii bu işin içine dahiliz. Özellikle taraftarımız bizden bunu bekliyor. Beşiktaş maçını konuşmak istemem. Aslında geçen sezonun şampiyonu ile geçen sezonun kupa kaldıranı karşılaştı. O geçen sezonun kupası. Bu sezon Hatayspor maçıyla başladı. Beklentileri biz kendimiz yukarılara taşıdık. Benim için ve takım arkadaşlarım için yarın belki de sezonun en önemli maçına çıkacağız. Ona göre de yarın cevabımızı sahada vereceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL