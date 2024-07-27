Kaan Ayhan: Galatasaray'ın hedefi üst üste üçüncü şampiyonluk ve Avrupa başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kaan Ayhan: Galatasaray'ın hedefi üst üste üçüncü şampiyonluk ve Avrupa başarısı

Kaan Ayhan: Galatasaray\'ın hedefi üst üste üçüncü şampiyonluk ve Avrupa başarısı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan, Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğu ve Avrupa'da başarıyı hedeflediklerini söyledi. Ayhan, takımda uzun yıllar kalmak istediğini de belirtti.

27.07.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan, Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğu ve Avrupa'da başarıyı hedeflediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımla Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan Kaan Ayhan, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'de 102 puan toplayarak birçok rekor kırdıklarını ifade eden Kaan, "Puan durumuna baktığımızda ne kadar büyük bir iş başardığımız ortada. Rekor üstüne rekor kırdık. Üstüne çıkılması zor olabilir ama bunu başarabilmek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah daha çok rekor kırmayı beceririz. Rakiplerimiz de iyi hazırlanıyor. Sürekli Galatasaray'ı kovalıyorlar. Hedeflerimiz belli. Son 2 sezon bu hedeflerimize ulaştık. Geçen sezon Avrupa'da gösterdiğimiz iyi performansı bu sezon skora da yansıtıp inşallah daha büyük başarılar elde ederiz." diye konuştu.

Kaan, geçen sezon kırdıkları rekorların bir daha kırılamama ihtimali olduğunu dile getirdi.

"Anahtar kelime kalite"

Kaan Ayhan, kazandıkları şampiyonluklarda anahtar kelimenin "kalite" olduğunu vurguladı.

Sarı kırmızılı kadrodan 10'un üzerinde futbolcunun geçen sezon ön plana çıktığına dikkati çeken Kaan, "Son 2 sezonki başarımızda anahtar kelime bence kalite. Üst üste kazanmak için belli bir kaliteye ihtiyacınız var. Dünyanın en kaliteli takımları bile bizim becerdiklerimizi yapamıyor. Bizde sürekli bir isim ön plana çıkmıyor. Her maç farklı oyuncuların öne çıkması bence kaliteden kaynaklı. Kadromuzda 2-3 üst düzey kaliteli oyuncu yok. Geçen sezon 12-13 oyuncu ön plana çıktı." yorumunu yaptı.

Süper Lig'deki başarılarına Avrupa'yı da eklemeleri gerektiğini vurgulayan 29 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

"Geçen sezon yaptıklarımız tarihte belki bir daha yaşanmayacak ancak bunu hedef almamız gerek. Üstüne de Avrupa'daki başarıyı koymamız gerek. Uzun olmasa da önümüzde bir yol var. Bunu başarabiliriz. Onun için burada çok çalışıyoruz. Sezona iyi başlamak bizim için çok önemli. Süper Kupa maçıyla başlayacağız. Orada da inşallah başarılı bir sezon için ilk adımı atmış oluruz."

"Rekabetçi lig"

Kaan, Süper Lig'de gelecek sezon için "İnşallah 4-5 takımın şampiyonluk için mücadele ettiği bir yarış izleriz." temennisinde bulundu.

Geçen sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin açık ara önde götürdüğü bir yarış yaşandığını hatırlatan Kaan, "Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı için çok özel bir lig yarışı yaşandı ancak Türk futbolu için ligin biraz daha rekabetli geçmesi gerek. İnşallah 4-5 takımın şampiyonluk için mücadele ettiği bir yarış işleriz." dedi.

"Burada yıllarca kalma senaryosu çok uzak değil"

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu, takımda uzun yıllar kalmak istediğini söyledi.

Kaan, futbol tarzının ve kariyerinin sarı-kırmızılı formayı uzun yıllar giyen Hakan Balta'ya benzetilmesine ilişin şunları kaydetti:

"29 yaş, kariyerimin sonunu planlamak için biraz erken. Bazen önümüzdeki 2-3 sezonu bile planlamak zor oluyor. Hakan Balta gibi olana kadar Galatasaray'da 3-4 sezon daha oynamam gerekecek. Galatasaray taraftarını çok sevdiğim için burada yıllarca kalma senaryosu çok uzak değil ancak bu sportif performansla ilgili. İnşallah uzun yıllar burada devam ederim."

Forma numarasını değiştirecek mi?

Kaan Ayhan, şampiyonluk uğuru için 25 numaralı formayı alabileceğini belirtti.

Galatasaray'a 1,5 sezon önce geldiğinde takımın 23'üncü şampiyonluk hedefi için 23 numaralı formayı aldığını anlatan Kaan, "25 numaralı forma Victor Nelsson'da. Belki bir forma transferi olabilir. Kendisiyle konuşmak lazım. Forma numaramı değiştirmeyi hiç düşünmedim. İlk transfer olduğumda 23. şampiyonluk hedefiyle 23 numarayı almıştım. Böyle de kalabilir." ifadelerini kullandı.

Kaan, milli takımda giydiği 22 numarayla ilgili ise, "Aslında 22 numarayı sevmiyordum. İlk milli maçımda bana bu formayı verdiler. Sonrasında sevmeye başladım ve devam ettim." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon yaşadığı sakatlığı atlattığını dile getiren Kaan, "Avrupa Şampiyonası'nda neredeyse ağrısız oynadım. Ağrılarım oluyor ama eskisi kadar beni rahatsız etmiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Kaan Ayhan, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaan Ayhan: Galatasaray'ın hedefi üst üste üçüncü şampiyonluk ve Avrupa başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya “İşten çıkarın“ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya "İşten çıkarın" çağrısı
10:57 İsrail, Gazze’de Filistinliler için “güvenli“ ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi
09:57 Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü Denizde yüzerken jet ski çarptı, ölümden döndü
09:55 Ankara’da kritik ziyaret Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi
09:51 ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş ÖTV ayarı fiyatları nasıl etkileyecek? İşte otomobil almak isteyenleri cezbedecek düşüş
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:36 ABD’de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu ABD'de bir genç, çılgın Youtube videosu çekmek için trenleri raydan çıkarıp kazaya sebep oldu
10:08 Aras Bulut İynemli’nin Deha’daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu Aras Bulut İynemli'nin Deha'daki partneri Devrim Özkan yerine Ahsen Eroğlu oldu
09:23 Cinnet getirip akrabalarını öldürdü Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti Cinnet getirip akrabalarını öldürdü! Şüphelinin 20 yıl önce yaptığı tüyler ürpertti
09:14 Raylar üzerinde ölüme yolculuk Korku dolu anları kayda aldılar Raylar üzerinde ölüme yolculuk! Korku dolu anları kayda aldılar
08:41 Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları’nda sahne aldı Katı kişilik sendromuyla mücadele eden Celine Dion, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sahne aldı
08:17 Siirt’te sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi Siirt'te sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 12:20:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kaan Ayhan: Galatasaray'ın hedefi üst üste üçüncü şampiyonluk ve Avrupa başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement