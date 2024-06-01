Kaan Ayhan ve Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024\'te taraftar desteğinin önemini vurguladı

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Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Ferdi Kadıoğlu, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) taraftar desteğinin kendilerini yukarı çekeceğini söyledi.

Milli futbolcular, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024 öncesi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaan Ayhan, milli takımda arkadaşlık ortamının başarı getireceğini belirterek, "Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak için toplandık. Antrenmanlarımız sert ve yorucu geçiyor. Takımın motivasyonunu, havasını pozitif tutmamız gerek. Bunun için hepimiz elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Arkadaşlık ve aile duygusuyla başarılı bir turnuva için hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Almanya'da doğup büyüyen Kaan, Türk vatandaşlarının desteğinin performanslarını olumlu yönde etkileyeceğini anlatarak, "Elemeler başlamadan önce en büyük hedefim Almanya'daki turnuvayı oynayabilmekti. Milli takımımızı orada görmek ve bu ekibin bir parçası olmak istiyordum. Son kadro açıklanmadı ama inşallah o günleri göreceğiz. Almanya'daki vatandaşlarımızı bir güç olarak görüyorum. Vatandaşlarımızla, milletimizle başarılı bir turnuva planlıyoruz. Dortmund benim kapımın önü sayılır. Bu yüzden iyi hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile karşılaşacakları F Grubu'nda her şeyin kendi performanslarına bağlı olduğunu vurgulayarak, "Her şey tamamen bizim elimizde. Grupta büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum. İyi oynadıkça pozitif sonuçlar alacağız. En iyi performansı sergilemek için çok iyi hazırlanıyoruz. Bazı faktörler rakibe de bağlı. Ancak gruptaki 3 maçta alacağımız sonuçlar tamamen bizim elimizde." değerlendirmesinde bulundu.

Farklı pozisyonda oynayabildiğini dile getiren Kaan Ayhan, şunları kaydetti:

"Ferdi bu konuda daha rahattı. Genelde sol bekte oynadı. Bana sürekli yeni bir pozisyon buldular. Ben aramadım ama buldular. Kendimi orta sahada daha iyi hissediyorum. Orta sahada takıma daha fazla katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Stoper geçmişim de var. Bu sezon daha çok sağ bekte oynadım. O pozisyona da alışmış durumdayım. Üç pozisyonda da rahat ediyorum. Ancak bir pozisyon için karar vermek gerekirse orta sahayı tercih ederim."

Sezon içinde sakatlığından dolayı uzun süre iğneyle oynadığının hatırlatılması üzerine 29 yaşındaki futbolcu, "Şu anda durumum çok daha iyi. İki üç ay önce böyle değildi. Birlikte çalıştığım bir klinikle sakatlığımı özel tedaviyle kontrol altında tutmaya uğraştık. Son 2-3 haftadır bunun etkisini görüyorum. İnişler çıkışlar olsa da kendimi daha iyi hissediyorum. Hocamızın da bizden beklentisi buraya sağlıklı şekilde gelmemizdi." diye konuştu.

Alacakları 6 puanın kendilerini gruptan çıkaracağının altını çizen Kaan Ayhan, "İlk maçın önemi çok büyük. Alacağımız galibiyet, sonraki 2 maçta işimizi kolaylaşabilir. Daha konforlu ve rahat bir turnuva geçirebiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.

Ferdi Kadıoğlu: "Ligdeki rekabeti bitirdik ve tamamen milli takıma odaklandık"

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Trendyol Süper Lig'deki rekabeti unutup ay-yıldızlı takımın başarısına odaklandıklarını söyledi.

Turnuvada başarı için aile ortamına ihtiyaç olduğunu aktaran Ferdi, "Ligdeki rekabeti bitirdik ve tamamen milli takıma odaklandık. EURO 2024'te en iyi mücadeleyi vermek için çok iyi çalışıyoruz. Takımdaşlığı oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.

Almanya'da çok sayıda Türk'ün kendilerini destekleyeceğini vurgulayan 24 yaşındaki futbolcu, "Orada oynamak benim için çok iyi olacak. Hem Almanya'da hem de çevre ülkelerde çok sayıda vatandaşımız var. Hepsi bizi desteklemeye gelecek. Onlarla birlikte mücadele vermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu, genç ama tecrübeli bir kadroları olduğuna değinerek, "Çok genç bir kadroya sahibiz ama çok deneyimli futbolcularımız var. Avrupa Şampiyonası'nda zorlu mücadeleler olacak. En iyi şekilde hazırlanacağız. En zor maçımız ilk karşılaşma olacak." şeklinde görüş belirtti.

Farklı bölgelerde görev alabildiğini vurgulayan milli futbolcu, "Bu sezon daha çok sol bekte oynadım. Pozisyon olarak sol beki tercih ederim." dedi.

Ferdi, mart ayında Macaristan ve Avusturya'ya yenildikleri hazırlık maçlarından gereken dersleri çıkaracaklarını belirterek, "Son iki maç hepimiz için çok zor bir ders oldu. O zaman yaşanması bence daha iyi. En azından turnuvadan önce gereken dersleri çıkarttık." değerlendirmesinde bulundu.

Gruptaki ilk maçta Gürcistan ile karşılaşacaklarını hatırlatan milli futbolcu, "İlk maçın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kimseyi küçümseyemeyiz. En iyi şekilde hazırlanmamız ve maçlara odaklanmamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.