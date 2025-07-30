Kaan Baysal Orduspor 1967 ile Anlaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan orta saha oyuncusu Kaan Baysal'ın yeni sezon öncesi 3'üncü Lig takımı Orduspor 1967 ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İzmir temsilcisinin geçen sezon Ankaraspor'dan kadrosuna kattığı gurbetçi futbolcu, kırmızı-lacivertli formayla 31 maçta görev yapıp, 6 kez rakip fileleri sarstı. Altınordu'da sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan bir başka isim Alper Tursun ise Ankaraspor ile anlaşmıştı.