Kaan Kahriman, Dünya Halter Şampiyonası\'nda koparmada gümüş madalya kazandı

Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 75 kiloda milli sporcu Kaan Kahriman gümüş madalya kazandı.

Çin'in Ningbo şehrinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 75 kiloda milli sporcu Kaan Kahriman, koparmada 159 kiloluk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Kahriman, silkmede 175, toplamda da 334 kiloluk dereceyle yarışmayı tamamladı. Aynı kiloda milli sporcu Yusuf Fehmi Genç ise kürsüye çıkamadı.

Kaan Kahriman'a madalyasını Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin verdi. Öte yandan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Kaan Kahriman ve antrenörleri tebrik etti.