Kabakcı, öğrenciler ile buluştu - Son Dakika
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Kabakcı, öğrenciler ile buluştu

01.04.2022 12:00
Kabakcı, öğrenciler ile buluştu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Somuncubaba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Somuncubaba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, öğrencilerle Kariyer Günleri çerçevesinde buluşarak sohbet etti. İl Müdürü Kabakcı, başarıya ulaşmada etken olan faktörlerden, meslek seçiminde etkili olan etkinliklerden, mesleğinin kolay ve zor yönlerinden bahsetti.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, söyleşinin akabinde okul öğrencilerinden spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. - KAYSERİ

Kabakcı, öğrenciler ile buluştu
Kabakcı, öğrenciler ile buluştu

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İmam Hatip Liseleri, Ali İhsan Su, gençlik, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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