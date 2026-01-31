Korsan yayın tüm dünyanın sorunu olmaya devam ederken, La Liga, korsan yayınla mücadele için harekete geçti.
L'equipe'in haberine göre; La Liga, İspanyol bar ve restoranlarında maçların korsan yayınlanmasına karşı mücadele kampanyası başlattı. Bu doğrultuda yasa dışı yayını ihbar eden herkese 50 euro ödül verilecek.
La Liga, maçlarının korsan yayınlanmasıyla mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, özel bir internet sitesi ve özel bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla ihbar yapılabilecek.
La Liga, tüketicinin ödül almadan da ihbarda bulunabileceğini belirtti. La Liga Başkanı Javier Tebas yaptığı açıklamada, "Geçerli ve etkili bir kaçak yayın ihbarı yapan kişiye 50 Euro teşekkür ödülü vereceğiz. Bunun iki amacı var, futbolu yasal olarak yayınlayan kuruluşları korumak ve vatandaşların görsel-işitsel hakların savunulmasında işbirliğini kolaylaştırmak." dedi.
Son Dakika › Spor › Kaçak yayın için harekete geçildi: İhbar edene para ödülü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?