Kaçak yayın için harekete geçildi: İhbar edene para ödülü

Spor

31.01.2026 17:23
La Liga, korsan yayınla mücadele için yeni bir kampanya başlattı. İspanyol bar ve restoranlarda maçların yasadışı yayınlanmasını ihbar eden herkese 50 euro ödül verilecek. İhbarlar, bir internet sitesi veya akıllı telefon uygulaması aracılığıyla yapılabilecek.

Korsan yayın tüm dünyanın sorunu olmaya devam ederken, La Liga, korsan yayınla mücadele için harekete geçti.

KAÇAK YAYINI İHBAR EDENE 50 EURO ÖDÜL

L'equipe'in haberine göre; La Liga, İspanyol bar ve restoranlarında maçların korsan yayınlanmasına karşı mücadele kampanyası başlattı. Bu doğrultuda yasa dışı yayını ihbar eden herkese 50 euro ödül verilecek.

İHBARLAR İNTERNET SİTESİ VE TELEFON UYGULAMASIYLA YAPILACAK

La Liga, maçlarının korsan yayınlanmasıyla mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, özel bir internet sitesi ve özel bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla ihbar yapılabilecek.

''TEŞEKKÜR ÖDÜLÜ VERECEĞİZ''

La Liga, tüketicinin ödül almadan da ihbarda bulunabileceğini belirtti. La Liga Başkanı Javier Tebas yaptığı açıklamada, "Geçerli ve etkili bir kaçak yayın ihbarı yapan kişiye 50 Euro teşekkür ödülü vereceğiz. Bunun iki amacı var, futbolu yasal olarak yayınlayan kuruluşları korumak ve vatandaşların görsel-işitsel hakların savunulmasında işbirliğini kolaylaştırmak." dedi.

