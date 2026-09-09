Kaçkar by UTMB'nin tanıtım toplantısı Rize'de yapıldı, 11-13 Eylül'de koşulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaçkar by UTMB'nin tanıtım toplantısı Rize'de yapıldı, 11-13 Eylül'de koşulacak

Kaçkar by UTMB\'nin tanıtım toplantısı Rize\'de yapıldı, 11-13 Eylül\'de koşulacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye ayağı Kaçkar by UTMB'nin basın lansmanı Rize'de gerçekleştirildi. 11-13 Eylül'de Kaçkar Dağları'nda yapılacak organizasyonun tanıtımına Vali Baydaş ile Çamlıhemşin ve Rize belediye başkanları katıldı.

RİZE'de 11-13 Eylül'de düzenlenecek olan dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ayağı 'Kaçkar by UTMB'nin basın lansmanı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Rize Valiliği'nin koordinasyonunda 11-13 Eylül tarihlerinde Rize- Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilmesi planlanan Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi'nin Türkiye etabı olan 'Kaçkar by UTMB'nin lansmanı gerçekleştirildi. Kentte gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çamlıhemşin Kaymakamı Gizem Çiçek, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, kurum amirleri ile Kaçkar by UTMB Yarış Direktörü Johan Essl katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "İnşallah 2030 sonrası da artık keyifle, güle isteye devam edeceğimiz; sadece Rize'nin değil, bütün Doğu Karadeniz'in hatta Türkiye'nin turizm potansiyelini etkileyecek muazzam bir organizasyon olacak. Bugün kıymetli misafirlerimizden bahsettim. Ben bunu, şehrin bu organizasyonu sahiplenişi açısından da önemsiyor ve her bir değerli misafirimize, şehir yöneticimize teşekkürlerimi ifade ediyorum. Türkiye'den ve Rize'den de sporcularımız çok yoğun biçimde katılım gösteriyorlar; çok güzel bir organizasyon geçireceğimize inanıyorum. Geçen sene Kaçkar sisiyle pusuyla yüzünü gizlemişti bizden. Bu sene öyle görüyoruz ki hava inşallah güzel olacak, muhteşem görüntüler izleyeceğiz. O muhteşem görüntülerle beraber dünyaya tanıtmış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Çamlıhemşin, Etkinlik, Türkiye, Dünya, Eylül, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaçkar by UTMB'nin tanıtım toplantısı Rize'de yapıldı, 11-13 Eylül'de koşulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı

19:29
CHP’yi karıştıracak “İzmir“ iddiası Foça Belediye Başkanı AK Parti’ye katılıyor
CHP'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor
19:17
Sen de bunu yaparsan Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti
Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti
19:14
İzmir’de banka soygunu girişimi Bir görevli rehin alındı
İzmir'de banka soygunu girişimi! Bir görevli rehin alındı
19:00
Güzellik merkezi skandalında yeni perde 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
18:11
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
17:19
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 19:32:57. #7.12#
SON DAKİKA: Kaçkar by UTMB'nin tanıtım toplantısı Rize'de yapıldı, 11-13 Eylül'de koşulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement