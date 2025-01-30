Kaçkar Dağları'nda Heliski Etkinliği - Son Dakika
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Spor

Kaçkar Dağları'nda Heliski Etkinliği

Kaçkar Dağları\'nda Heliski Etkinliği

Rize'de 4 haftada 80 sporcu heliski yaparak Kayak keyfini yaşadı. Güvenlik ön planda.

30.01.2025 12:18
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Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen "heliski" etkinliğine 4 haftada 80 sporcu katıldı.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005'ten beri yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'ndaki yapılan heliski, Türkiye- İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

Heliski etkinliği, Ocak ayının ikinci haftasında iki helikopterle başladı. Etkinliğin dördüncü haftasıyla birlikte 80 sporcu, Kaçkar Dağları'nda heliski heyecanı yaşadı.

Elverişli hava koşullarının yanında kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerinde olduğu bölgede, güvenlik sporcular için en üst seviyede tutuluyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Turizm, Spor, rize, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaçkar Dağları'nda Heliski Etkinliği - Son Dakika

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