Kadeem Harris, Türk takımlarının radarında - Son Dakika
Üye Girişi

Kadeem Harris, Türk takımlarının radarında

15.06.2022 16:46
Kadeem Harris, Türk takımlarının radarında

Geçtiğimiz sezonun 2'nci yarısını Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da kiralık olarak geçiren Kadeem Harris, Türkiye'den birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

Geçtiğimiz sezonun 2'nci yarısını Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da kiralık olarak geçiren Kadeem Harris, Türkiye'den birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

2021-2022 sezonunun 2'nci yarısını Ukrayna'daki savaştan dolayı kiralık olarak Tuzlaspor'da geçiren Kadeem Harris, kulübü Metalist Kharkiv ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından birçok Türk takımının radarına girdi. Güçlü fiziği ve süratiyle dikkat çeken 29 yaşındaki kanat oyuncusunun tekrardan Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı biliniyor. Tuzlaspor'da geçtiğimiz sezon çıktığı 6 maçta 3 gol atan ve 1 de asist yapan İngiliz oyuncuyla Spor Toto 1'inci Lig'den birçok takım nabız yokluyor.

Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de 13, İngiltere Championship'te ise 138 maçta forma giyen Harris'in gelen teklifleri değerlendirdiği ve kararını önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi.


YORUMLAR
500
Erdoğan, uçaklara 'Türk Hava Yolları' yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi Erdoğan, uçaklara 'Türk Hava Yolları' yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi Konyalı Pazar Esnafı: Biz Şu An Türkiye'de Zulüm Görüyoruz Konyalı Pazar Esnafı: Biz Şu An Türkiye'de Zulüm Görüyoruz '12 Punto 2022'nin uluslararası jürisi belli oldu '12 Punto 2022'nin uluslararası jürisi belli oldu
Kaynak: DHA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadeem Harris, Türk takımlarının radarında - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:00:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kadeem Harris, Türk takımlarının radarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement