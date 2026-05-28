Kadıdağı Boks Kampı Yenilendi

Kastamonu'da olimpiyat madalyalı boksörlerin yetiştiği Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi, yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başladı.

Türk boksuna 2012 yılından bu yana hizmet veren Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde kapasite yetersizliği nedeniyle Türkiye Boks Federasyonu tarafından çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 7 ay süren çalışmanın ardından tesisteki boks salonu genişletildi, yeni fitness alanı kuruldu. İçindeki tüm spor aletlerinin de yenilendiği tesiste yeni ringler de oluşturuldu.

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 2 olimpiyat ikinciliği kazanan Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat üçüncüsü Esra Yıldız Kahraman ile dünya ve Avrupa şampiyonlarının yetiştiği boks merkezinde yapılan düzenlemelerle daha çok boksörün dünya arenasında başarı elde etmesi hedefleniyor.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, AA muhabirine, Türk boksunu geliştirmek ve kalıcı eserler bırakmak istediklerini söyledi.

Bunun için bir çalışmayı tamamladıklarını belirten Hekimoğlu, "Harika bir salon oldu. Gençlik ve Spor Bakanımıza, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Buraya ilk geldiğimizde kötüydü. Şimdi torbaların dövüleceği, ringlerin olduğu yer ve fitness salonu dahil her şey yenilendi. Yaklaşık 15 milyon lira harcandı." dedi.

Boksörlerin çalışma imkanlarını artırmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Suat Hekimoğlu, yapılan düzenlemelerle ikili ve üçlü kampların kolaylıkla yapılabileceğini anlattı.

Yakın zamanda kamp merkezinde Rusya, İtalya ve diğer ülkelerle kamp yapılacağını anlatan Hekimoğlu, "Bakanlığımızla görüşüyoruz. Bir bina daha yapmayı düşünüyoruz. Onu da inşallah bir yıl içerisinde federasyonumuzun demirbaşına katacağız. Sadece spor salonu anlamında değil, hem başarı hem de yaptıklarımızla boks sporunu Türkiye'ye sevdireceğiz." diye konuştu.

Yapılan yatırımlarla başarının da artacağına inandığını vurgulayan Hekimoğlu, "Burada çocuklar daha hevesli çalışıyor. Çok güzel, tertemiz, pırıl pırıl bir yer oldu. Buradan çok olimpiyat madalyalı sporcu çıkacak." ifadelerini kullandı.

"Dünyada bizim gibi kamp yapan takım sayısı çok az"

Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit ise boks salonunun yenilenmesiyle ülkelerin ortak kamp taleplerinin arttığına dikkati çekti.

Salonda yapılan düzenlemelerin sporcuları motive ettiğinin altını çizen Yiğit, "Bu, bizim için gurur verici. Dünyada bizim gibi kamp yerlerinde, imkanlarımızla kamp yapan takım sayısı çok az. Bu da bizim için güzel bir şey. Burada olimpiyata hazırlanıyoruz. O yüzden buraya bu yatırımın yapılması çok doğru ve yerinde bir karar. Biz de elimizden gelen tecrübelerimizi, fikirlerimizi sunduk." diye konuştu.

"Bizim için buraya büyük yatırım yaptılar"

Milli boksör Busenaz Sürmeneli ise kamp merkezinin yeni halini çok beğendiğini dile getirerek, "Başarı geldikçe imkanlar da artıyor. Gerçekten takım çok iyi gidiyor. Burayı seviyoruz. 2012'den beri buraya geliyorum. Çalışma ortamımız da güzel. Salon çok güzel. Bizim için buraya büyük yatırım yaptılar. İnşallah biz de onların başlarını öne eğmeyiz." şeklinde görüş belirtti.

Milli boksör Büşra Işıldar ise eski salonda da uzun yıllar çalıştığını belirterek, Türkiye Boks Federasyonuna ve antrenörlere emeklerinden ve sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür etti.