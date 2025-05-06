Kadıköy bu sezon rakiplere deplasman değil Fenerbahçe'ye "dertlasman" oldu - Son Dakika
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Kadıköy bu sezon rakiplere deplasman değil Fenerbahçe'ye "dertlasman" oldu

Kadıköy bu sezon rakiplere deplasman değil Fenerbahçe\'ye "dertlasman" oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş'a tek golle mağlup olarak 17 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Sarı-lacivertliler, bu sezon Kadıköy'deki 16 maçta 10 puan kaybetti. Mourinho'nun öğrencileri, Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı derbilerden puansız ayrıldı. Son iki yılda da şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe için Kadıköy, adeta "dertlasman" oldu.

06.05.2025 11:15
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Süper Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş'a tek golle mağlup olan Fenerbahçe, 17 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. . Sarı-lacivertliler, ayrıca bu sezon iç sahada yaşadığı sürpriz kayıplarla da şampiyonluğu mucizelere bıraktı.

Bu sezon Ülker Stadı'nda 16 maça çıkan Jose Mourinho'nun öğrencileri bu karşılaşmalarda tam 10 puan kaybetti.

İç sahada Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı derbilerden puansız ayrılan Fenerbahçe, Samsunspor ile Kayserispor'la da berabere kaldı. Kaybedilen bu 10 puanın 7'si ise son dört karşılaşmada elde edildi.

KADIKÖY "DERTLASMAN" OLDU

Kadıköy'de yaşadığı sürpriz puan kayıpları nedeniyle Fenerbahçe, son iki yılda da şampiyonluğu kaçırmıştı. Kadıköy, Fenerbahçe taraftarı için dertlasman oldu.

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Kadıköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadıköy bu sezon rakiplere deplasman değil Fenerbahçe'ye 'dertlasman' oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferudun ozmen:
    Bir umut kalmadı artık. Her yeni sezona 3 kulvarda başarı diye başlayıp hepsinde havlu at sezon sonu elde var sıfır.. Bir zamanlar Kadıköyde rakibe neredeyse nefes aldırmayan 1 tane gol atıp geri çekilmeyen atak üstüne atak yapan takımdan eser kalmadı. En çok şampiyon olan takımdan evinde 20 yıl süren derbi kazanma üstünlüğü hepsi bitti. Bırak ezeli rakipleri mütevazi Anadolu takımları bile Kadıköye gelip elini kolunu sallayarak puan alıp gidiyor. Bir şeyleri yanlış yaptığınızı artık anlayın yapıydı oydu buydu hakemdi geçin bunları saha içine odaklanın yoksa ne gelecek sezon nede ondan sonra ki sezonlarda hiç bir şey değişmez Fenerbahçe de. 13 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    derin uzuntu duyuyorum.. saka saka super bi haber ... 2 0 Yanıtla
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