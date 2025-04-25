Sacha Boey'un satışı sonrası sağ bekten yana yüzü gülmeyen Galatasaray'da bu pozisyona 3 isim (Aurier, Jelert ve Frankowski) transfer edilmişti. Kaan Ayhan ve Roland Sallai'nin rotasyona girdiği sağ bek pozisyonu için Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Sabah'ın haberine göre, Frankowski'nin zorunlu opsiyonunu kullanmak durumunda olan Galatasaray, bu bölgeyi yedeklemek için yerli bir takviye düşünüyor.
Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı'nı radarına aldığı belirtildi.
Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları son karşılaşmada 3 asist yaparak maça damga vuran 30 yaşındaki futbolcunun, Kayserispor ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın sezon sonunda Gökhan Sazdağı'nı renklerine bağlamak için Kayserispor'un kapısını çalacağı iddia edildi.
Son Dakika › Spor › Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu Galatasaray'a imzayı atıyor - Son Dakika
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