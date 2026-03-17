Kadıköy'ü prtotesto korkusu sardı - Son Dakika
Kadıköy'ü prtotesto korkusu sardı

Kadıköy\'ü prtotesto korkusu sardı
17.03.2026 12:54
Kadıköy\'ü prtotesto korkusu sardı
Fenerbahçe'de Karagümrük yenilgisi sonrası Gaziantep FK maçı öncesi Kadıköy'de tribün protestosu ihtimali gündeme gelirken, sarı-lacivertliler rakibine karşı son 11 maçını kazanmış durumda.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşmaya hazırlanırken, sarı-lacivertli cephede tribün tepkisi ihtimali gündeme geldi.

KARAGÜMRÜK YENİLGİSİ SONRASI GERGİNLİK

Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında alınan mağlubiyet, Fenerbahçe'de moralleri bozdu. Bu sonuçla birlikte zirve yarışında önemli puan kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerde taraftar tepkisinin artabileceği konuşuluyor.

TRİBÜNLERDEN PROTESTO BEKLENTİSİ

Kadıköy'de oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında futbolcuların protesto ile karşılaşabileceği ifade ediliyor. Özellikle son haftalardaki performans düşüşü sonrası tribünlerin tavrı merak konusu oldu.

İSTATİSTİKLER FENERBAHÇE'DEN YANA

Öte yandan Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında son yıllarda üstün bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı son 11 maçın tamamını kazanmayı başardı.

MAÇ SAATİ VE YAYIN BİLGİSİ

Fenerbahçe – Gaziantep FK karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Son Dakika Spor Kadıköy'ü prtotesto korkusu sardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    1 tane bile fener taraftari giderse maca yaziklar olsun biraz tepki göstermesini ògrenin artık 10 1 Yanıtla
    Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Fenerbahçe taraftarı olarak sonuna kadar yorumuna katılıyorum. Gitmeyin boş tribünlere oynasınlar gittikte ne oldu kahrolup üzülen sadece taraftar oldu. 7 1
    Erol Erol:
    Gerçek Fenerbahçe taraftarı iyi ve kötü günde takımının yanında durandır.sen ve senin gibi düşünenler gitmesin gerçek taraftar gerekeni yapacak destegini esirgemeyecektir. 1 5
  • 32321216034i 32321216034i:
    Gitmeyinnnnn kendi kendilerine oynasınlar ki bu şerefli formayı taşımanın kıymetini anlasınlar en büyük protesto stada gitmemek bedava bilet olsa yine gitmeyin lütfen! 3 1 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ Bekir DEMİRİ:
    Maça gidende akıl yok 1 0 Yanıtla
  • murat önal murat önal:
    boş Tribünlere oynasınlar gitmeyin maça para alan taraftarlar var onlara lafım yok onlar giderler paralı asker olmuşlar . 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:05:45.
SON DAKİKA: Kadıköy'ü prtotesto korkusu sardı - Son Dakika
