Kadıköy\'ü prtotesto korkusu sardı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşmaya hazırlanırken, sarı-lacivertli cephede tribün tepkisi ihtimali gündeme geldi.
Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında alınan mağlubiyet, Fenerbahçe'de moralleri bozdu. Bu sonuçla birlikte zirve yarışında önemli puan kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerde taraftar tepkisinin artabileceği konuşuluyor.
Kadıköy'de oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında futbolcuların protesto ile karşılaşabileceği ifade ediliyor. Özellikle son haftalardaki performans düşüşü sonrası tribünlerin tavrı merak konusu oldu.
Öte yandan Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında son yıllarda üstün bir performans sergiliyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı son 11 maçın tamamını kazanmayı başardı.
Fenerbahçe – Gaziantep FK karşılaşması saat 20.00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
