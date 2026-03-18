Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na Katıldı

18.03.2026 00:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBF Başkan Vekili Erdenay, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılımından gurur duydu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncuları ve teknik ekibiyle gurur duyduklarını dile getirdi.

Erdenay, ay-yıldızlı ekibin elemelerde Macaristan ile oynadığı 5. ve son müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da çok güzel bir organizasyona imza attıklarını belirten Harun Erdenay, "Hedefimize ulaştık. Amacımız Dünya Kupası'na katılmaktı. Kızlarımız bunu başardı. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Erkeklerden sonra kadınlarımız da dünya basketbolunda adını daha üst sıralara yazdırıyor. Teknik ekibi ve oyuncuları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Andrea Mazzon: "17 Mart'ı asla unutmayacağım"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Andrea Mazzon, 2026 Dünya Kupası bileti alarak bir hayali gerçeğe dönüştürdüklerini kaydetti.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Mazzon, "Harika bir gün. 17 Mart'ı asla unutmayacağım. İnanılmaz duygular içindeyim. Kızlar adına çok mutluyum. Çok zor bir gruptaydık. Tüm takımlarla başa baş mücadele ettik. Kızlar çok iyi performans sergiledi. Onlarla gurur duyuyorum. Berlin'e gidiyoruz. Bu, bir hayalin gerçeğe dönüşmesi." diye konuştu.

Sevgi Uzun: "Dünya Kupası'na gideceğimizden emindik"

Milli basketbolcu Sevgi Uzun, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde iyi mücadele ederek çok güzel bir performans ortaya koyduklarını aktardı.

Hedeflerine adım adım ulaştıklarını ifade eden Sevgi, "2025 Avrupa Şampiyonası'nda hedeflerimizden birini gerçekleştirerek bu elemelere katılma şansı elde etmiştik. Dünya Kupası'na gideceğimizden emindik. Çok özel bir oyuncu grubuyuz. Eksiklerimiz var, başantrenörümüz yeni. Birbirimize alışacak çok zamanımız olmadı ama tamamen isteme ve mücadeleyle çok güzel bir basketbol ortaya koyduk. Dünya Kupası'nda da çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Çok mutlu ve gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Olcay Çakır Turgut: "Herkesle gurur duyuyorum"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut, Dünya Kupası'na katılacakları için çok mutlu olduğunu vurguladı.

Bir penceresine ev sahipliği yaptıkları elemelerin öneminin altını çizen Olcay, "Bu organizasyonun kıymeti çok farklıydı. Dünya Kupası'na en son 2018'de katıldık. Girdiğimiz değişim sürecinden sonra ayağa kalkmaya ve kıvılcım yakmaya çalışıyorduk. Geçen yaz Atina'da ilk kıvılcımı yaktık. Dünya Kupası'na katılacağımız için çok mutluyum. Bütün herkesle çok gurur duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

İstanbul, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı

00:54
Galatasaray’ın Liverpool’u elemesi halinde rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde rakibi belli oldu
00:20
Okan Buruk’tan UEFA’ya sert tepki
Okan Buruk'tan UEFA'ya sert tepki
00:01
İran, Ali Laricani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı
23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 01:07:08. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.