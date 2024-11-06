Kadın Basketbol Takımı Romanya'ya Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kadın Basketbol Takımı Romanya'ya Hazır

Kadın Basketbol Takımı Romanya\'ya Hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Romanya ile maça çıkıyor.

06.11.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda yarın Romanya ile yapacağı maç öncesinde medya günü düzenlendi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen medya gününe Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe, Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan ve ay-yıldızlı basketbolcular katıldı.

Hidayet Türkoğlu, milli takım maçlarının çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Yönetim olarak her zaman takımımızın arkasında olduk. Milli takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne çok iyi başladı. Onları kutluyorum. İnşallah önümüzdeki iki maçı kazanacağız ve Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok güçlü olduğumuzu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin çok özel bir yer olduğunu belirten Türkoğlu, "Burada değerli kulüplerimizle birlikte milli takımlarımız maç yapıyor. Avrupa'da eşi benzeri olmayan bir tesis burası. Yarın burada A Milli Kadın Basketbol Takımı'yla ilk milli maçımızı oynayacağız. Bunun da ayrı bir heyecanı var. Maça gelecek ve televizyon başında bizi izleyecek seyirciler için güzel bir maç olmasını umuyorum. Kadın basketbolunun çıkışını bu galibiyetlerle devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekrem Memnun: "Kadın basketbolunu layık olduğu yere getirmek istiyoruz"

Ekrem Memnun, ilk iki maçı kazandıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok önemli bir maç oynayacağız. İyi hazırlandık. Oyuncular çok motive. Bu pencere maçlar, oyuncular için kolay olmuyor çünkü herkes 3 gün önce kendi kulübünde lig maçı oynadı. Elbette herkse birbirini tanıyor ama yine de yeni bir takım olmamız gerekiyor. Birbirimizi tanıyoruz ve bu bizim için avantaj. Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Çok iyi hazırlandık. Bu gruptan birinci çıkıp Avrupa Şampiyonası'nda yerimizi almak istiyoruz. Katılamadığımız büyük turnuvaları artık kaçırmak istemiyoruz. Hak ettiğimiz saygıyı ve ilgiyi tekrar kazanmak istiyoruz. Kadın basketbolunu layık olduğu yere getirmek istiyoruz. Romanya maçı, bizim için çok önemli. Bu yüzden herkesi yarın salonda bizi desteklemeye davet ediyoruz. Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez milli maç yapacağız. Mükemmel bir tesis. Dünyadaki en iyi tesislerden bir tanesi. İlk milli maçı oynamak bize nasip oldu. Bu maçı kazanıp önümüze bakmak istiyoruz."

Yasemin Horasan, Romanya maçının çok kritik olduğunu dile getirerek, "Takımımız hazır durumda. Umarım kızlarımız, en iyi performansını sahaya yansıtıp güzel bir sonuçla buradan ayrılır. Sonrasında Slovakya deplasmanına gideceğiz. Halkımızın desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Nilay Kartaltepe ise Romanya maçı için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Eleme grubunda 2'de 2 yaptık. Güzel bir seyirci karşısında maça çıkacağımız için heyecanlıyız. Romanya ve Slovakya maçlarını da kazanıp namağlup serimizi devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli oyuncu Olcay Çakır Turgut: "Herkesin desteğine ihtiyacımız var"

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Olcay Çakır Turgut, kısa bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirerek, "Hepimiz kulüplerimizden buraya geldik. Bir bütün olmaya çalışıyoruz. Şu anda elemelerde oynuyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı, toplu fotoğraf çektirdi ve Romanya maçı öncesi 10 dakikası basına açık olan son antrenmanını yaptı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Hidayet Türkoğlu, Milli Takım, Basketbol, Etkinlik, Romanya, Medya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Basketbol Takımı Romanya'ya Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Esenyurt’ta ortalık yine karıştı CHP’li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
00:29 Donald Trump’a suikast tehdidi FBI apar topar tutukladı Donald Trump'a suikast tehdidi! FBI apar topar tutukladı
00:19 ABD’de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor ABD'de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor
00:13 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’tan dikkat çeken video: Amerika’yı yeniden harika yapabiliriz Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz
23:46 Elon Musk, seçim gecesini Trump’ın yanında geçirecek Elon Musk, seçim gecesini Trump'ın yanında geçirecek
23:38 Trump mı Harris mi ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında Trump mı Harris mi! ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında
23:24 Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu
23:11 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
23:04 Samsunspor mahkemeye gidiyor Samsunspor mahkemeye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 18:41:00. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın Basketbol Takımı Romanya'ya Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.