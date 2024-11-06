Kadın Basketbol Takımı Romanya\'ya Hazır

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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda yarın Romanya ile yapacağı maç öncesinde medya günü düzenlendi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen medya gününe Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe, Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan ve ay-yıldızlı basketbolcular katıldı.

Hidayet Türkoğlu, milli takım maçlarının çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Yönetim olarak her zaman takımımızın arkasında olduk. Milli takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne çok iyi başladı. Onları kutluyorum. İnşallah önümüzdeki iki maçı kazanacağız ve Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok güçlü olduğumuzu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nin çok özel bir yer olduğunu belirten Türkoğlu, "Burada değerli kulüplerimizle birlikte milli takımlarımız maç yapıyor. Avrupa'da eşi benzeri olmayan bir tesis burası. Yarın burada A Milli Kadın Basketbol Takımı'yla ilk milli maçımızı oynayacağız. Bunun da ayrı bir heyecanı var. Maça gelecek ve televizyon başında bizi izleyecek seyirciler için güzel bir maç olmasını umuyorum. Kadın basketbolunun çıkışını bu galibiyetlerle devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekrem Memnun: "Kadın basketbolunu layık olduğu yere getirmek istiyoruz"

Ekrem Memnun, ilk iki maçı kazandıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok önemli bir maç oynayacağız. İyi hazırlandık. Oyuncular çok motive. Bu pencere maçlar, oyuncular için kolay olmuyor çünkü herkes 3 gün önce kendi kulübünde lig maçı oynadı. Elbette herkse birbirini tanıyor ama yine de yeni bir takım olmamız gerekiyor. Birbirimizi tanıyoruz ve bu bizim için avantaj. Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Çok iyi hazırlandık. Bu gruptan birinci çıkıp Avrupa Şampiyonası'nda yerimizi almak istiyoruz. Katılamadığımız büyük turnuvaları artık kaçırmak istemiyoruz. Hak ettiğimiz saygıyı ve ilgiyi tekrar kazanmak istiyoruz. Kadın basketbolunu layık olduğu yere getirmek istiyoruz. Romanya maçı, bizim için çok önemli. Bu yüzden herkesi yarın salonda bizi desteklemeye davet ediyoruz. Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez milli maç yapacağız. Mükemmel bir tesis. Dünyadaki en iyi tesislerden bir tanesi. İlk milli maçı oynamak bize nasip oldu. Bu maçı kazanıp önümüze bakmak istiyoruz."

Yasemin Horasan, Romanya maçının çok kritik olduğunu dile getirerek, "Takımımız hazır durumda. Umarım kızlarımız, en iyi performansını sahaya yansıtıp güzel bir sonuçla buradan ayrılır. Sonrasında Slovakya deplasmanına gideceğiz. Halkımızın desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Nilay Kartaltepe ise Romanya maçı için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Eleme grubunda 2'de 2 yaptık. Güzel bir seyirci karşısında maça çıkacağımız için heyecanlıyız. Romanya ve Slovakya maçlarını da kazanıp namağlup serimizi devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli oyuncu Olcay Çakır Turgut: "Herkesin desteğine ihtiyacımız var"

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Olcay Çakır Turgut, kısa bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getirerek, "Hepimiz kulüplerimizden buraya geldik. Bir bütün olmaya çalışıyoruz. Şu anda elemelerde oynuyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı, toplu fotoğraf çektirdi ve Romanya maçı öncesi 10 dakikası basına açık olan son antrenmanını yaptı.