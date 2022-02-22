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Kadın basketbolunda derbi heyecanı - Son Dakika

Kadın basketbolunda derbi heyecanı

22.02.2022 09:36
Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen derbide Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport yarın karşı karşıya gelecek.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen derbide Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport yarın karşı karşıya gelecek.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray ligde oynadığı 17 maçta 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe Safiport ise çıktığı 16 karşılaşmanın 15'ini kazanırken, birini kaybetti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi Fenerbahçe Safiport, 74-56 kazandı.

Öte yandan ligin 17. haftasından ertelenen Bellona Kayseri Basketbol-Nesibe Aydın maçı da yarın oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.

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Galatasaray, Fenerbahçe, basketbol, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadın basketbolunda derbi heyecanı - Son Dakika Spor


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