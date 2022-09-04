KASTAMONU - Kadın milli boksörlerin başarılarının ardından ülkeler ikili kamp için sıraya girdi - Son Dakika
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KASTAMONU - Kadın milli boksörlerin başarılarının ardından ülkeler ikili kamp için sıraya girdi

04.09.2022 11:36
KASTAMONU - Kadın milli boksörlerin başarılarının ardından ülkeler ikili kamp için sıraya girdi

Kadın Boks Milli Takımı'nın son dönemdeki başarılarının ardından birçok ülke, Türk Milli Takımı ile kamp yapmak istiyor.

Kadın Boks Milli Takımı'nın son dönemdeki başarılarının ardından birçok ülke, Türk Milli Takımı ile kamp yapmak istiyor.

Tokyo Olimpiyatları'nda Busenaz Sürmeneli'nin altın, Buse Naz Çakıroğlu'nun da gümüş madalya kazanmasının ardından Dünya Şampiyonası'nda da 5 altın, 2 bronz madalya ile takım halinde şampiyon olan ve dünyanın en iyi takımı seçilen Kadın Boks Milli Takımı, başarılarıyla dikkati çekti.

Bu başarıların ardından birçok ülke, Türk Milli Takımı ile kamp talebinde bulundu.

Özbekistan'ın kamp talebine olumlu yanıt veren milli takım, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Özbekistan'ın ardından İrlanda ile de ortak kamp yapacak Türk Milli Takımı, ekim ayında Karadağ'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Nazım Yiğit: "Artık Türk ekolü var"

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine, başarılara her geçen gün yenilerini eklediğini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ettiklerini anlatan Yiğit, "İki Busenaz'dan sonra Türk boksunu herkes gördü. Takım olarak dünya şampiyonu olduktan sonra bunu tescilmiş olduk. Daha önce Küba, Rus ekolü vardı, dünyada herkes bu ekolleri çok beğenirdi. Artık Türk ekolü var." dedi.

Bu başarıya ulaşmak için büyük emek ve çaba sarf ettiklerini dile getiren Yiğit, şunları kaydetti:

"Bu başarının tabii ki büyük kısmı sporcularda görülse de bunun altyapısı, bunun bir mutfağı var. Neticede bu sporcular yeni değil, önceden de vardı ama önceden böyle bir başarı olmamıştı. Şimdi çok şükür, o uyumu yakaladık. Sporcular bize inandı, biz de onlara güvendik, inandık. Bu şekilde bu başarıyı sağladık."

Elde edilen başarıları sürdürmek istediklerini vurgulayan Yiğit, "Bu başarının tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz. Onun için Avrupa Şampiyonası'na eksiksiz şekilde gitmek istiyoruz. Orada da hedefimiz takım halinde şampiyon olmak. Avrupa'nın en iyi takımı seçilmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başarıların ardından birçok ülkeden kamp teklifi aldıklarına dikkati çeken Yiğit, "Bütün ülkeler talep ediyor, kamp yapmak istiyor. Sıraya koyduk. Kendimiz nasıl verim alacaksak o sıraya göre ülkeleri davet ettik." diye konuştu.

Özbekistan Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Elshod Rasulov ise ikili kampların verimli olduğunun altını çizerek, "Türkiye ile bizim takımımız birbiriyle tecrübe kazanıyor. Kamp çok güzel geçiyor. Moralimiz çok iyi. Türkiye çok iyi takım." dedi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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