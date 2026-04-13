Kadın Curling Milli Takımı'ndan Tarihi Başarı

13.04.2026 11:21
Kadın Curling Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası'nda 5. olarak ilk defa play-off oynadı.

2026 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda beşinci olan Kadın Curling Milli Takımı, ilki başarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Olimpik Milli Takımlar Başantrenörü Bilal Ömer Çakır, AA muhabirine, Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nı iyi bir sıralama ile tamamladıklarını söyledi.

Curling branşının Türkiye'deki geçmişine bakarak iyi bir yerde olduklarını belirten Çakır, "Curling ile 2011 yılında tanıştık ve ortalama 15 yılda dünyanın en iyi 5. ülkesi olarak şampiyonamızı tamamladık. Bunun ayrıca çok önemi var çünkü olimpiyat yılı ve bütün takımlar, ülkeler formdayken böyle bir başarı bize iyi geldi." dedi.

Çakır, Türkiye'nin bir süredir iyi bir konumda olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz olimpiyattı ancak ikinci elemeye kadar gittik, çok yakındık ama olmadı. Curlingde kazanmak ile kaybetmek arasındaki fark çok küçük nüanslara bağlı. Olimpiyatlar olmadı ama bunun ardından bir ay sonraki Dünya Şampiyonası'nı güzel bir sıralama ile tamamladık. Ortalama 67 ülke var. Biz son 5 yıldır A grubunda mücadele ediyoruz. Yani Avrupa'nıb en iyi 10 takımı arasında hiçbir zaman yerimiz değişmedi." diye konuştu.

Dünyanın en iyi ülkeleriyle mücadele ettiklerini ve bunun ileri dönemler için önemli bir motivasyon olacağını dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

"Dünya Şampiyonası'na her ülke gelemiyor. Dünyanın en iyi 13 ülkesiyle mücadele ediyoruz. Kadınlarımız da bunlarla mücadele ediyor ve 15 yıllık bir ülke için bu azımsanacak bir başarı değil. Biz bu şampiyonadan 7 galibiyet aldık ve ilk defa A kategorisinde play-off oynadık. Öncesinde Avrupa Şampiyonası'nda play-off'lara çok yakındık. Şimdi Dünya Şampiyonası'nda grupta yendiğimiz Japonya ile play-off oynadık ancak Japonya çok deneyimli. Son iki olimpiyatta iki madalyası olan bir ülke. Onlarla son taşa kadar mücadele ettik. Rakip son taşını atmadan biz avantajlıydık ancak güzel bir atış yaptı ve kazanan onlar oldu. Yani kıl payı kaçtı biz madalya ile de dönebilirdik ancak Japonya'ya karşı son maçımızı kaybettik. Adım adım ilerliyoruz. Bunun bize yansıyan en güzel kısmı inancımız ve motivasyonumuz oldu. Antrenör olarak sporcularımızı sözel motive etmekten ziyade yaptıklarımızla motive olmaları daha kalıcı ve etkili oluyor. Ondan dolayı en üst arenada böyle bir başarı yakalamak, kürsüyü zorlamak bizleri de bir sonraki şampiyonalarda yapabileceğimiz şeylerin bir sinyali olarak yansıyor."

Takım kaptanı Dilşat Yıldız da çok yoğun bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Hedefimiz aslında derece yapmaktı ama Güney Kore ile 5'inciliği paylaştık. Bu bizim için büyük bir başarı çünkü ilk defa Dünya Şampiyonası'nda play-off oynadık. Olimpiyatları kaçırdık ama bu şampiyonada güzel bir üstünlük yakaladık. Güzel bir takımımız ve iyi ilerliyoruz." dedi.

"Basamak basamak ilerliyoruz bundan sonra ilk üçe girmeyi hedefliyoruz"

Sporculardan 24 yaşındaki Berfin Şengül ise elde ettikleri başarının heyecanını yaşadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"13 ülke arasında 15 yıllık bir geçmişimiz olmasına rağmen çok güzel başarıya imza attık. Dünyada ilk 5'e girmenin öncesinde Avrupa'da da ilk 5 içinde yer aldık. Ciddi manada çalışıyoruz ve buz üzerinde mesaimiz çok fazla. Önceden beri A kategorisinde yarışıyor olabiliriz ama tarihimizde ilk defa play-off'a katılmak bizim için ilkti. Şu an basamak basamak ilerliyoruz bundan sonra ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Ciddi anlamda hepimiz çok heyecanlıydık çünkü geçmişimizde böyle bir durum yoktu bunun için gerçekten çok güzel başarıydı. Bundan sonra da çalışmalarımızın üzerine koyarak devam edeceğiz."

Milli takımın başarısı

Milli takım, Kanada'nın Calgary kentinde 14-22 Mart tarihlerinde düzenlenen organizasyonda 5. olarak tarihindeki en iyi derecesini elde etti. Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla ilk kez play-off aşamasına yükselme başarısını da gösterdi.

Avrupa'nın en güçlü ekipleri arasında yer aldığını bir kez daha kanıtlayan ay-yıldızlı ekip, dünyanın en iyi 13 takımının katıldığı şampiyonada ise hedeflediği play-off aşamasına yükselmeyi başardı. Japonya ile oynadığı play-off karşılaşmasını son taşla kaybeden milliler, bu sonuçla birlikte 5. olup Türkiye'nin bu alandaki başarısına bir yenisini ekledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
