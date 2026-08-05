Kadın Futbol Süper Ligi Başlangıç Tarihi Değişti
Kadın Futbol Süper Ligi, 29 Ağustos'ta başlayacak; tarih önce 22 Ağustos olarak belirlenmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını duyurdu.
TFF'nin açıklamasında, "Daha önce 22 Ağustos tarihinde başlayacağı açıklanan Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlangıç tarihi, yapılan değerlendirmeler sonucunda 29 Ağustos olarak güncellenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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