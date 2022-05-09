Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 2 Trabzonspor: 4 - Son Dakika
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Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 2 Trabzonspor: 4

09.05.2022 00:57
Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 2 Trabzonspor: 4

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 22. haftasında Hakkarigücü, konuk ettiği Trabzonspor'a 4-2 mağlup oldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 22. haftasında Hakkarigücü, konuk ettiği Trabzonspor'a 4-2 mağlup oldu.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakada Hakkarigücü, Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavililer maçı 4-2'lik skorla kazandı. Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, aldığı yenilgiyle 43 puanda kalırken, rakibi Trabzonspor ise 8. sıraya yükselerek puanını 24'e çıkardı.

Karşılaşmayı Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel ve çok sayıda taraftar izledi. - HAKKARİ

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Trabzonspor, Hakkari, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 2 Trabzonspor: 4 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü: 2 Trabzonspor: 4 - Son Dakika
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