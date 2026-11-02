Kadın Futbol Süper Ligi\'nde Hakkarigücüspor, Şile Bilgidoğa\'yı 2-0 mağlup etti

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücüspor, Şile Bilgidoğa'yı 2-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Hakkarigücüspor, Şile Bilgidoğa'yı 2-0 mağlup etti. Merzan Şehir Stadı'ndaki maçın ilk yarısı Kevine Ossol ve Justice Tweneboaa'nın golleriyle 2-0 ev sahibi lehine tamamlandı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Hakkarigücüspor, Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri'ni 2-0 mağlup etti.
Merzan Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, 27. dakikada Kevine Ossol ve 45. dakikada Justice Tweneboaa'nın golleriyle ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Hakkarigücüspor, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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