Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2 - Son Dakika
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Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2

08.05.2022 14:57
Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu son haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Dudulluspor'u 4-2 yendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu son haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Dudulluspor'u 4-2 yendi.

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun son haftasında 4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahası'nda Sivasspor, Dudulluspor ile karşılaştı. Maçı bir grup taraftar izlerken, iki takım da müsabakaya etkili başladı. Sivas, 9. dakikada Figen'in golü ile öne geçti. 20. dakikada da Büşra skoru 2-0 yaparken, 44. dakikada Dudullu Dilara'nın gol buldu ve ilk yarı Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci devreye etkili başlayan Sivasspor, 48. dakikada Figen'in golüyle skoru 3-1 yaptı. Dudullu 90. dakikada Rümeysa'nın bulduğu golle skor tabelasını 3-2'ye getirdi. Uzatma dakikalarında Sivasspor, Yorcelly Abella'nın kaydettiği golle maçtan 4-2'lik skorla galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi takım bu sonucun ardından puanını 19'a yükseltirken, Dudullu ise 18 puanda kaldı.

Sivasspor önümüzdeki hafta play-out maçları oynayacak. - SİVAS

Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2
Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2
Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2
Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2
Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2
Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2
Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2
Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2
Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2
Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 Dudulluspor: 2 - Son Dakika
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