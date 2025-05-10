Kadın Futbol Turnuvası Şampiyonu TOKİ Atakent - Son Dakika
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Kadın Futbol Turnuvası Şampiyonu TOKİ Atakent

Kadın Futbol Turnuvası Şampiyonu TOKİ Atakent

İstanbul'da düzenlenen U16 Kadın Futbol Turnuvası'nda TOKİ Atakent Spor Lisesi şampiyon oldu.

10.05.2025 13:40
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-AVRUPA Birliği Erasmus Projeleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'nun partner olarak yer aldığı "Gear Up" projesi doğrultusunda, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul'daki liseler arasında düzenlenen Kadın Futbol Turnuvası, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin tesislerinde İlim Yayma Vakfı'nın destekleriyle gerçekleşti.

URAL AKÜZÜM, U16 İSTANBUL LİSELERARASI KADIN FUTBOL KUPASI'NI TAKDİM ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, U16 İstanbul Liselerarası Kadın Futbol Kupası final müsabakasını yerinde takip etti.

Normal süresi 0-0 sona eren finalde, penaltı vuruşları sonucunda Kadıköy Spor Lisesi'ne 6-5 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaşan Küçükçekmece TOKİ Atakent Spor Lisesi takımına şampiyonluk kupasını Ural Aküzüm takdim etti.

Ödül töreninde bir konuşma yapan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Türkiye'de kadın futbolunu tabana yaymak için böylesi turnuvaların çok büyük önem taşıdığını vurgulayarak "Kadın futbolunda çok hızlı bir atılım içerisindeyiz. Kadın liglerimizdeki mücadeleler nefesleri kesiyor. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon takım 2 yıldır son haftada belli oldu. Mücadeleler gerçekten çok üst düzeyde. Türk kadın futbolunu geliştirmek ve dünyada söz sahibi olan ülkeler arasına girebilmek için altyapıya çok büyük önem veriyoruz. Liseler arasında yapılan bu turnuva; kız çocuklarımızı yüreklendirmek için çok büyük önem taşıyor. Bugün burada bir kazanan, bir kaybeden olsa da aslında asıl kazanan Türk kadın futbolu... Kaybettiği için ağlayan yavrularımızı görüyorum. Buradaki çocuklarımızdan ne kadar çok elit sporcu çıkarabilirsek, bunun sonucunda gülen hepimiz olacağız. Bu sebeple burada mücadele eden, ter döken, gelişim için çabalayan tüm çocuklarımızı kıymetli emeklerinden ötürü tebrik ediyorum. Bu değerli turnuvanın gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kadın Futbol Turnuvası Şampiyonu TOKİ Atakent - Son Dakika

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