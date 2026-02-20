Kadın Futbolunda Yeni Bir Dönem Başlıyor

TÜRK kadın futbolunun geleceğini şekillendirecek olan Süper Lig Kadın Futbol Birliği'nin temelleri, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen toplantıyla atıldı.

Beşiktaş JK Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, kadın futbolunun kurumsal bir kimlik kazanması yolunda atılan en somut adımlardan biri oldu.

Toplantıda; Şile Bilgi Doğa Başkanı Hasan Şahinkaya, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, Hakkarigücü Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Özkal ve Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbol Direktörü Oray Baykal, Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Ligleri Sorumlusu Aslıhan Yılmaz, Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Erkek Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk, Türk kadın futbolunun geleceği için tarihi öneme sahip toplantıda görüş bildirerek birliğin kurulması için destek oldu.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ile Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, Öztopaloğlu ile Atasoy'a "Çalışmalarınızda her türlü desteğe hazırız" mesajı verdi.