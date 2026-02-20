Kadın Futbolunda Yeni Bir Dönem Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Futbolunda Yeni Bir Dönem Başlıyor

Kadın Futbolunda Yeni Bir Dönem Başlıyor
20.02.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig Kadın Futbol Birliği'nin temelleri Tüpraş Stadyumu'nda atıldı. Kadın futbolu için tarihi adım.

TÜRK kadın futbolunun geleceğini şekillendirecek olan Süper Lig Kadın Futbol Birliği'nin temelleri, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen toplantıyla atıldı.

Beşiktaş JK Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, kadın futbolunun kurumsal bir kimlik kazanması yolunda atılan en somut adımlardan biri oldu.

Toplantıda; Şile Bilgi Doğa Başkanı Hasan Şahinkaya, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, Hakkarigücü Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Özkal ve Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbol Direktörü Oray Baykal, Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Ligleri Sorumlusu Aslıhan Yılmaz, Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Erkek Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk, Türk kadın futbolunun geleceği için tarihi öneme sahip toplantıda görüş bildirerek birliğin kurulması için destek oldu.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ile Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, Öztopaloğlu ile Atasoy'a "Çalışmalarınızda her türlü desteğe hazırız" mesajı verdi.

Kaynak: DHA

Tüpraş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Futbolunda Yeni Bir Dönem Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber
Galatasaray hezimeti sonrası Juventus’tan Kenan Yıldız için flaş karar Galatasaray hezimeti sonrası Juventus'tan Kenan Yıldız için flaş karar
Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı
Galatasaray’dan savunmaya büyük sürpriz Galatasaray'dan savunmaya büyük sürpriz

19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 19:43:41. #7.11#
SON DAKİKA: Kadın Futbolunda Yeni Bir Dönem Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.