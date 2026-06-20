Kadın Güreş Milli Takımı Demirkazık'ta Kamp Yaptı - Son Dakika
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Kadın Güreş Milli Takımı Demirkazık'ta Kamp Yaptı

Kadın Güreş Milli Takımı Demirkazık\'ta Kamp Yaptı
20.06.2026 11:16
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Kadın Güreş Milli Takımı, Akdeniz Oyunları ve Dünya Şampiyonası için Demirkazık'ta kamp gerçekleştiriyor.

Kadın Güreş Milli Takımı, uluslararası organizasyonlara hazırlık kapsamında Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamladı.

Nisan ayında Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan milli güreşçiler, başarılarını yeni şampiyonalara taşımayı hedefliyor.

Teknik direktör Ayhan Sucu yönetimindeki sporcular, Aladağlar'ın yüksek irtifa koşullarında çift antrenman programıyla güç, dayanıklılık ve kondisyon çalışmaları yaptı.

Milli takım, ağustos ayında İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları ve ekimde Kazakistan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda "kürsü mücadelesi" verecek.

Kadın Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Ayhan Sucu, AA muhabirine, 3 Haziran'da Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa girdiklerini söyledi.

Eğitim merkezinde 18 gün hazırlık yaptıklarını ve verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Sucu, şöyle konuştu:

"Nisanda yapılan Avrupa Şampiyonası'na da Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nden hazırlanıp gittik. 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandık ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısı gösterdik. Burası bize çok iyi geliyor. Burada, ağustos ayında yapılacak Akdeniz Oyunları ve ekimde düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıklarımızı sürdürdük. Dünya Şampiyonası'na gitmek için son kampımızı da burada yapmayı planlıyoruz. Dünya Şampiyonası'nın da başarılı şekilde geçeceğine inanıyoruz."

Nesrin Baş: "Türk kadın güreşi gitgide büyük bir ivme kazanıyor"

Milli güreşçi Nesrin Baş da hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu aktardı.

Ekimde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda 68 kiloda Türkiye'yi temsil edeceğini anlatan Nesrin, şunları kaydetti:

"Bu yıl Avrupa şampiyonu oldum ve yine burada hazırlandık. Buranın havası ve suyu bize çok iyi geliyor. Kendimizi çok iyi motive ediyoruz. Hocalar, ablalarım ve kardeşlerimle birlikte iyi bir kamp geçiriyoruz. Burası bize uğurlu geliyor. Buradan sonraki kampta Kastamonu'da olacağız ama Dünya Şampiyonası kampında yine buradayız. Türk kadın güreşi gitgide büyük bir ivme kazanıyor. Her sene kürsü yapıyoruz. İnanıyorum ki kadın güreşi ilerleyen zamanlarda olmayan olimpiyat altın madalyasını da alacak ve bir tarih yazacağız. Hedefimiz, Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı göndere çekmek."

Evin Demirhan Yavuz: "Burada hazırlanmak bizi motive ediyor"

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz ise sezon boyunca yoğun ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda iyi maçlar çıkardıklarını dile getiren Evin, şöyle konuştu:

"Hem uluslararası turnuvalardaki ranking serilerinde hem de Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde güzel başarılara imza attık. Altın madalyalarla döndük. Her sıkletteki sporcularımız çok iddialı ve başarılıydı. Türk kadını olarak güreşte artık dünyada iyi olan ülkeler arasındayız. Hocalarımız ve sporcu kardeşlerimle çok yoğun, verimli çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Güreşe ilk başladığımda milli takım kampını Demirkazık'ta gerçekleştirmiştik, o yüzden bende yeri çok ayrı. Büyük turnuvalara, Avrupa ve dünya şampiyonalarına buradan hazırlanıp gidiyoruz. Buranın rakımı, çalışma ortamı gerçekten bizlere çok iyi geliyor ve burada hazırlanmak bizi motive ediyor. Buradan gittiğimizde de başarılı dönüyoruz, o yüzden biz bunu biraz totem olarak da belirledik. Türk kadın güreşinde almadığımız sadece bir olimpiyat şampiyonluğu var. Çok güçlü ve başarılı bir takımız, 2028 Olimpiyatları'nda da o altın madalya artık gelsin istiyoruz."

Evin Demirhan Yavuz, İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi zirvede temsil etmek istediklerini sözlerin ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kadın Güreş Milli Takımı Demirkazık'ta Kamp Yaptı - Son Dakika

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