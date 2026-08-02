Kadın Güreş Milli Takımı U23 Cup'ta 3. oldu
Belarus'ta düzenlenen U23 Belneftekhim Women's Cup'ta Türkiye, 3. olarak başarı elde etti.
Belarus'ta düzenlenen U23 Belneftekhim Women's Cup'ta mücadele eden Kadın Güreş Milli Takımı, 8 takımın yer aldığı organizasyonu takım halinde 3. sırada tamamladı.
Grup müsabakalarında Özbekistan'ı 9-1, Sırbistan'ı ise 9-1'lik skorlarla mağlup eden Kadın Güreş Milli Takımı, ev sahibi Belarus'a ise 6-4 mağlup oldu. Kazakistan ile 5-5 berabere kalan milliler, pozitif puan avantajıyla galip gelerek organizasyonu takım halinde 3. olarak tamamladı.
Kadın Güreş Milli Takımı şu sporculardan oluştu:
50 kg - Zerda Demir
53 kg - Şevval Çayır
55 kg - Nazar Kaya
57 kg - Tuba Demir
59 kg - Sevim Akbaş
62 kg - Gülsüm Bingöl
65 kg - Dilan Tan
68 kg - Ayşe Erkan
72 kg - Hatice Nur Sarı
76 kg - Bükre Naz Sert
Teknik Direktör: Ayhan Sucu
Antrenör: Namık Korkmaz
Son Dakika › Spor › Kadın Güreş Milli Takımı U23 Cup'ta 3. oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?