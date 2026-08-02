Kadın Güreş Milli Takımı U23 Cup'ta 3. oldu - Son Dakika
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Kadın Güreş Milli Takımı U23 Cup'ta 3. oldu

Kadın Güreş Milli Takımı U23 Cup\'ta 3. oldu
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Belarus'ta düzenlenen U23 Belneftekhim Women's Cup'ta Türkiye, 3. olarak başarı elde etti.

Belarus'ta düzenlenen U23 Belneftekhim Women's Cup'ta mücadele eden Kadın Güreş Milli Takımı, 8 takımın yer aldığı organizasyonu takım halinde 3. sırada tamamladı.

Grup müsabakalarında Özbekistan'ı 9-1, Sırbistan'ı ise 9-1'lik skorlarla mağlup eden Kadın Güreş Milli Takımı, ev sahibi Belarus'a ise 6-4 mağlup oldu. Kazakistan ile 5-5 berabere kalan milliler, pozitif puan avantajıyla galip gelerek organizasyonu takım halinde 3. olarak tamamladı.

Kadın Güreş Milli Takımı şu sporculardan oluştu:

50 kg - Zerda Demir

53 kg - Şevval Çayır

55 kg - Nazar Kaya

57 kg - Tuba Demir

59 kg - Sevim Akbaş

62 kg - Gülsüm Bingöl

65 kg - Dilan Tan

68 kg - Ayşe Erkan

72 kg - Hatice Nur Sarı

76 kg - Bükre Naz Sert

Teknik Direktör: Ayhan Sucu

Antrenör: Namık Korkmaz

Kaynak: İHA

Türkiye, Belarus, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Güreş Milli Takımı U23 Cup'ta 3. oldu - Son Dakika

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