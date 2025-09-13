Kadın Güreş Takımı Zagreb\'e Uğurlandı

Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Kadın Güreş Milli Takımı, Hırvatistan'ın Zagreb kentine uğurlandı.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Güreş Federasyonu Kadın Güreşten Sorumlu Asbaşkanımız ve Türk kadın güreşinin efsane ismi Yasemin Adar, Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkanımız İbrahim Demirtürkoğlu ile birlikte 13-21 Eylül 2025'te Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılacak Kadınlar Güreş A Milli Takımımızı uğurlayarak sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diledi" denildi. - İSTANBUL