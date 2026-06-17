Kadın Hentbol Takımı Dünya Şampiyonası\'na Hazırlanıyor

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Takımı, Kadınlar Hentbol Dünya Şampiyonası'na hazırlık kapsamında Bolu'da kamp yapıyor.

Uluslararası Hentbol Federasyonunca (IHF) 24 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 20 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, D Grubu'nda İspanya, Güney Kore ve Arjantin ile karşılaşacak.

Şampiyonaya hazırlık çalışmalarını Karaçayır Spor Salonu'nda sürdüren milli takım, Tunus ile bugün ve yarın hazırlık maçı oynayacak.

Milli takım başantrenörü David Ginesta Montes, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışma ve konaklama imkanları dolayısıyla tercih ettikleri Bolu'da hazırlıklarının yoğun tempoda sürdüğünü söyledi.

Şampiyona hakkında değerlendirmede bulunan Montes, "İlk maçımızı Güney Kore ile oynayacağız. Bu maçta alacağımız 2 puandan sonra ana gruptan çıkmayı planlıyoruz. Uzun yıllar sonra dünya şampiyonasına katıldık. 25 Mayıs'tan beri kamptayız. Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bunun sonuçlarını almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.