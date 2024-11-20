Kadın Hentbol Takımı\'nın Sözleri: Hedef Avrupa ve Olimpiyat

Spor

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, 28 Kasım'da Macaristan'da başlayacak EHF 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Takımı'nın başarılı olacağına inandığını söyledi.

Mesut Çebi, A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi ve takım kaptanı Betül Yılmaz, organizasyon öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk hentbolunu spor sahnesinin önüne çekmek istediklerini belirten Çebi, "İlk defa katılacağımız bir Avrupa Şampiyonası, bundan dolayı heyecanlıyız. Türk ve Avrupalı hentbolseverlere bu takımın neler yapabileceğini göstermek istiyoruz. Önümüzde uzun bir yol var ama Türk gençlerine yakışır bir şekilde ülkemizi çok güzel temsil edeceğimize inanıyorum. Şimdiden sporcularımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Şampiyonada rakibin önemli olmadığını ve en iyi şekilde mücadele edeceklerine inandığını söyleyen Çebi, "Sporcularımızın da öz verileriyle sürpriz yapacağımızı düşünüyorum. Tabii ki kolay değil ama neden olmasın. 'Şu maç kolay, şu maç kolay değil' gibi kesinlikle bir düşüncem yok. Her maçta aslanlar gibi mücadele edeceğiz." dedi.

Adım adım tarih yazmaya devam edeceklerini belirten Çebi, "İlk buradan başlayacağız. Sonra erkekleri de bir Avrupa Şampiyonası'na atmamız lazım. İnşallah çeyrek finaller, yarı finaller ve finaller görerek Türk hentbolunu şahlandıracağız." şeklinde konuştu.

Ankara'da 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarına ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Çebi, "Altyapı milli takımlarımız ne kadar mücadeleci olursa A takıma geldikleri zaman o mücadele kalitesini daha rahat gösteriyorlar. B klasmanından A klasmanına daha yeni yükseldik. İnşallah oralarda da finaller oynayıp şampiyon olacağız. Ne gerekiyorsa bütün adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çebi, asıl hedefin olimpiyatlara katılmak ve uzun vadede olimpiyatlarda final oynamak olduğunu kaydederek, "Bu kolay bir süreç değil. Öncelikle bizim ülkemizdeki hentbol kültürünü, hentbol bilincini geliştirmemiz, hentbola bakış açısını değiştirmemiz gerekecek. Onların önüne tekrar heyecanlı bir atmosfer oluşturmamız gerekiyor. Almanya ile yaptığımız maçta bu salon belki tarihinde ilk defa bu kadar doldu. Bunu başarabildik, salonda çocuk sesleri, davul sesleri onların neşeleri, gülücükleri bizleri çok motive etti. İnşallah bunları 2 bin kişilik değil de 5-10 bin kişilik salonlarda yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Başantrenör Buceschi: "Nihai hedefimiz dünya şampiyonası"

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi de "Grubumuzda en iyi üçüncüler arasına girerek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde ettik. Avrupa Şampiyonası finallerinde Macaristan, İsveç ve Kuzey Makedonya gibi zor takımlarla oynayacağız. En iyi sonucu almaya çalışacağız." dedi.

Milli takımın tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katıldığını vurgulayan Buceschi, "Burada kazanacağımız başarılar bizi 2026'da Antalya'da evimizde düzenleyeceğimiz Avrupa Şampiyonası'nda daha başarılı kılacaktır. Bu süreçte 2026'nın eleme müsabakalarından da muaf olacağımız için üst düzey ülkelerle Avrupa Kupası oynayacağız. Burada tecrübelerimizi artırıp 2026'da daha başarılı bir sonuç elde etme hedefindeyiz. Ayrıca nihai hedefimiz buradaki başarılarla dünya şampiyonasına katılabilmek." şeklinde görüş belirtti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Betül Yılmaz da şunları söyledi:

"Avrupa Şampiyonası'na katılmayı uzun zamandır hayal ediyorduk, nihayet gerçekleştirdik o yüzden arkadaşlarımızla hepimiz çok gururluyuz. Turnuva için de heyecanlıyız, 8 gün kaldı. Turnuvanın açılış maçını ev sahibi Macaristan ile oynayacağız, açılış maçı özel ve güzel olur. Hatırda kalacak en üst düzeyde bir performans ile turnuvaya başlamak istiyoruz. Daha sonra İsveç ekibiyle oynayacağız. Hedefimiz maksimum başarıyı yakalamak, gruptan bir olmasa bile ikinci olarak çıkmak istiyoruz. Hazırlıklarımız son aşamada artık. Çok uzun süre bu hayali bekledik, hemen vazgeçmek istemiyoruz. Maksimum başarıyla turnuvayı bitirmek istiyoruz."