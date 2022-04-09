Kadın Milli Briç Takımı tarih yazdı - Son Dakika
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Kadın Milli Briç Takımı tarih yazdı

09.04.2022 19:21
Kadın Milli Briç Takımı tarih yazdı

9 Nisan tarihleri arasında Palazzo dei Congressi, Salsomaggiore Terme İtalya'da düzenlenen 45'inci Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonası'nda finale yükselerek Türkiye briç tarihinde bir ilke imza attı.

9 Nisan tarihleri arasında Palazzo dei Congressi, Salsomaggiore Terme İtalya'da düzenlenen 45'inci Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonası'nda finale yükselerek Türkiye briç tarihinde bir ilke imza attı.

Ay-yıldızlılar, pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen Dünya Şampiyonası'nda yarışmak için, sekiz takımlık kotası olan Avrupa bölge elemelerini 4'üncü olarak bitirerek Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.Dilek Yavaş, Serap Kuranoğlu, Hatice Özgür, İrem Özbay, Özlem Kandolu, Eren Özan, Belis Atalay (Kaptan), Halil Atalay'dan (Koç) oluşan milli takım, 24 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonası'nda grup maçlarını beşinci olarak tamamlayıp çeyrek finale katılma hakkı kazandı. Çeyrek finalde Amerika'yı, yarı finalde İngiltere'yi açık ara yenen milliler, finalde ise İsveç ile eşleşti. Çekişmeli başlayan ve büyük bir heyecana sahne olan altı devrelik maçların sonucunda Türkiye Kadın Milli Briç Takımı, rakibine mağlup olarak şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamladı.


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Türkiye, İtalya, Nisan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kadın Milli Briç Takımı tarih yazdı - Son Dakika


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