Kadın Milli Golf Takımı, Macaristan'daki şampiyonada finale yükseldi

Yarı finalde Yunanistan'a 2-1 yenilen Erkek Milli Golf Takımı ise yarın 3-4'üncülük maçında Sırbistan ile mücadele edecek.

Kadın Milli Golf Takımı, Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Macaristan 'da düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler ve Kadınlar Shield Şampiyonası'nda (2022 European Men's & Ladies Team Shield Championship) finale yükseldi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Macaristan, Spor, Son Dakika

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