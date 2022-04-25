Kadın milli judocular, Burdur'da hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Kadın milli judocular, Burdur'da hazırlıklarını sürdürüyor

25.04.2022 11:25
Kadın milli judocular, Burdur'da hazırlıklarını sürdürüyor

Kadın milli judocular, Romanya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Kupası hazırlıklarına Burdur'da devam ediyor.

Kadın milli judocular, Romanya'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Kupası hazırlıklarına Burdur'da devam ediyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te 7-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak organizasyon için Kadın Judo Ümit Milli Takım aday kadrosu, Burdur'daki kampta günde çift antrenman yapıyor.

Milliler, şu ana kadar 17 ülkeden 92 kadın ve 138 erkek judocunun ön kayıt yaptırdığı Avrupa Kupası hazırlıklarını 5 Mayıs'ta tamamlayacak ve İstanbul'dan kara yoluyla Romanya'ya hareket edecek.

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Romanya, Burdur, Mayıs, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadın milli judocular, Burdur'da hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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