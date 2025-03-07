Kadın Off-Road Pilotuna Destek! - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kadın Off-Road Pilotuna Destek!

Şendağ Öztoprak, off-road pistlerinde başarıları ile kadınların gücünü gösteriyor.

07.03.2025 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kadın off-road pilotu, pistlerin tozunu attırıyor

Sanayide off-road araçlarına kadın eli

Off-road pilotu Şendağ Öztoprak: "Keşke daha çok kadın otomobil sporcusu olsa"

ADANA - Adanalı kadın off-road pilotu, erkek sporu olarak bilinen otomobil sporlarında pistlerin tozunu attırarak kadınların gücünü gösteriyor. Sanayide kendi aracını tamir eden kadın sporcu, genç nesile de örnek oluyor.

Adana'da özel bir hastanede pazarlama ve iletişim sorumlusu olarak görev yapan Şendağ Öztoprak, 2009'da başladığı karting yarışlarında 16 yılda çok sayıda dereceye imza attı. Son olarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Adana İl Temsilcisi olan Öztoprak, aldığı eğitimlerin ardından yardımcı pilot olarak off-road organizasyonlarına katılmaya başladı. Hastanedeki görevinden arta kalan zamanlarda soluğu pistlerde alan Öztoprak, katıldığı organizasyonlarda gösterdiği performansla çeşitli başarılar elde etti.

Sanayide kendi işini kendisi hallediyor

Sanayideki off-road araçlarının tamir edildiği atölyede de tulumunu giyerek kendi aracını tamir eden Öztoprak, Adana'da bu sporu seven yeni nesle de örnek oluyor.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Şendağ Öztoprak, "Otomobil sporları sevdam 16 sene önce başladı. Uzun yıllar karting pilotluğu yaptım. Ardından da off-road yarışmalarına katılmaya başladım. Adana'da off-road kadın pilotu hiç yok, Türkiye'de ise sayımız çok az. Keşke daha çok kadın pilotlarımız olsa" dedi.

"Genç kızlara da örnek oluyorum"

Yarışlara katıldığı araçların bakımını da kendisinin yaptığını anlatan Öztoprak, "Buradaki ustalarımızdan eğitim aldık ve yarış öncesi kendi araçlarımızın bakımlarını kendimiz yapıyoruz. Ayrıca genç kızlara da örnek oluyorum ve bu beni çok mutu ediyor. Dilan ve Zeynep benimle birlikte yarışmalara geliyor, sanayiye gelip araçlarını tanıyorlar. Nisan ayında sezonun ilk yarışı Kahramanmaraş'ta olacak. Ona hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Otomobil, Pilot, Adana, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Off-Road Pilotuna Destek! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak Hamaney'e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak
MHP Lideri Bahçeli’nin telefon trafiği sürüyor: CHP’li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme
Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı
Ece Gürel’in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı
Trump, Kanada Başbakanı Trudeau’yu hüngür hüngür ağlattı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor
Fenerbahçe yenildi İşte UEFA ülke puanında son durum Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA ülke puanında son durum
Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti
Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi
Trump ter köşe yaptı Yatırımcılar dakikalar içinde milyarlarca dolar kaybetti Trump ter köşe yaptı! Yatırımcılar dakikalar içinde milyarlarca dolar kaybetti
Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı

21:11 Hamaney’e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak Hamaney'e mektup gönderen Trump, bu kez tehdit etti: Çok yakında bir şeyler olacak
20:50 MHP Lideri Bahçeli’nin telefon trafiği sürüyor: CHP’li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme MHP Lideri Bahçeli'nin telefon trafiği sürüyor: CHP'li Tanrıkulu ile dikkat çeken görüşme
20:50 Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı Borsa manipülasyonu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi tutuklandı
20:10 Ece Gürel’in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı
19:02 Trump, Kanada Başbakanı Trudeau’yu hüngür hüngür ağlattı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
09:42 Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor
09:41 Fenerbahçe yenildi İşte UEFA ülke puanında son durum Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA ülke puanında son durum
09:31 Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti
09:26 Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi Jose Mourinho tur için iddialı: Henüz bitmedi
09:16 Trump ter köşe yaptı Yatırımcılar dakikalar içinde milyarlarca dolar kaybetti Trump ter köşe yaptı! Yatırımcılar dakikalar içinde milyarlarca dolar kaybetti
08:48 Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı Çok sayıda aracı etkileyecek ilk indirim başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 00:22:23. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın Off-Road Pilotuna Destek! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.