Kadın Sporcuların Başarıları Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Sporcuların Başarıları Anıldı

07.03.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın sporcuların uluslararası başarılarını kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk kadınlarının hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarılarıyla dikkat çektiğini belirtti.

Bakan Bak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, bugünün kadın sporcuların elde ettiği başarıları hatırlamak ve kutlamak adına önem taşıdığını kaydetti.

Türkiye'de kadın sporcuların, son yıllarda uluslararası alanda adından sıkça söz ettirdiğini vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"Gösterdikleri performansla sevinç kaynağımız haline gelen kadın sporcularımız aldıkları başarılı sonuçlarla tarih yazıyor. Voleyboldan güreşe, bokstan tekvandoya kadar tüm branşlarda kadın sporcularımız, mücadele ettikleri uluslararası organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Kadın milli sporcularımız son bir yılda katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 1630'u altın, 1581'i gümüş, 1616'sı bronz olmak üzere toplam 4827 madalya kazanma başarısı gösterdi. Tüm kadın sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Kadın sporcularımızın bu başarılarını devam ettirmeleri için gereken teşviki ve düzenlemeleri sağladık. Desteğimiz artarak devam edecek."

Bakan Bak, sporun her alanında kadınların varlığını artırmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

"Kadınlar, sporda önceliğimiz. Spor yapan her kadının toplumda değişimin öncüsü olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullanan Bak, açıklamasını şöyle tamamladı:"

"Kadın sporcularımız elde ettikleri başarılarla sadece ülkemizi gururlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda genç nesillere ilham oluyor. Kız çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmasını çok önemsiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında açtığımız spor tesisleri ve gençlik merkezleri sayesinde gençlerimize güvenli ve erişilebilir spor ortamları sunuyoruz. Spor, sağlıklı bir kuşağın yetiştirilmesi açısından önemli. Spor yapan çocuklar disiplinli olur, bu durum okulunda da başarılı olmasını sağlar. Dolayısıyla aileler ve kadınlarımızın spora yönlendirilmesi çok önemli. Kadın sporcuların başarıları ve hikayeleri medyada daha fazla yer almalı ve görünür olmalıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle kadın sporcularımızın, antrenörlerimizin, hakemlerimizin, yöneticilerimizin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

Politika, 8 Mart, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Sporcuların Başarıları Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:58
7 gün sonra bir ilk Çin’den gerilimi tırmandıracak hamle
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:46
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır
10:35
İran’dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 11:36:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Kadın Sporcuların Başarıları Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.