Kadın Voleybol Takımı, Dünya İkincisi! - Son Dakika
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Kadın Voleybol Takımı, Dünya İkincisi!

Kadın Voleybol Takımı, Dünya İkincisi!
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17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İstanbul'da sevgiyle karşılandı. Şampiyonada ikinci oldular.

Dünya ikincisi olan 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 2026 17 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı kafileyi taşıyan Türk Hava Yollarının TK216 sefer sayılı uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi.

Milli takım kafilesi, havalimanında Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, federasyon yetkilileri ve sporcuların aileleri tarafından karşılandı.

Karşılamada milli sporculara sevgi gösterisinde bulunulurken oyuncular ve teknik heyet hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bizi dünyada gerçekten güzel bir şekilde temsil ediyorlar"

TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz, sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek elde edilen başarının Türk voleybolunun altyapıdaki gücünü bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Başarının tüm Türkiye'yi gururlandırdığını ifade eden Yılmaz, "Türk voleybolunun geldiği noktanın ve geleceği onlar. Bu çocukların yetişmesinde Türkiye Voleybol Federasyonu olarak bütün kulüplerimize, ailelere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Onlar bizi dünyada gerçekten güzel bir şekilde temsil ediyorlar. Ablalarının izinde giden bu kızlarımıza her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Onlar da bunların karşılığını veriyor. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde voleybolun nasıl geliştiğini gösterdiğimiz için çok mutluyuz"

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Özer Özger de Türkiye'ye madalyayla döndükleri ve herkesi mutlu ettikleri için kendilerinin de mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'yi gururla temsil ettiklerini kaydeden Özger, "Finalde kazanmak isterdik ancak sonuç böyle oldu. Sonuçta madalyayla döndüğümüz ve ülkemizde voleybolun nasıl geliştiğini gösterdiğimiz için çok mutluyuz. A Milli Takımı'mızın gösterdiği başarının ardından bu başarının gelmesi bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Takım kaptanı Ecrin Selis Türkyaşar da elde ettikleri başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ablalarımızın bize açtığı bu yolda yürümek bizi çok mutlu ediyor. Hepimiz çok heyecanlıyız, çok mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kadın Voleybol Takımı, Dünya İkincisi! - Son Dakika

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