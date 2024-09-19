Kadın Voleybolda Kupa Voley Başlıyor

Spor

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de 2024-2025 sezonu grup maçları yarın Bursa ve İzmir'de başlayacak.

Bursa'daki 1. Grup'ta Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediyespor, Zerenspor, 3. Grup'ta Aras Kargo, Beşiktaş, Keçiörengücü Belediyesi Sigorta Shop, İzmir'deki 2. Grup'ta ise Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor ve Nilüfer Belediyesi Eker mücadele edecek.

Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Türk Hava Yolları ve Kuzeyboru'nun doğrudan çeyrek finale yükseldiği organizasyonda grup liderleri de adlarını çeyrek finale yazdıracak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalin galipleri adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Beşiktaş (Cengiz Göllü)

16.00 Galatasaray Daikin-Zerenspor (Cengiz Göllü)

20.00 Nilüfer Belediyesi Eker-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)

21 Eylül Cumartesi:

14.00 Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Cengiz Göllü)

16.30 Aras Kargo-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Cengiz Göllü)

19.00 Bahçelievler Belediyespor-Nilüfer Belediyesi Eker (Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)

22 Eylül Pazar:

13.00 Beşiktaş-Aras Kargo (Cengiz Göllü)

15.30 Zerenspor-Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)

18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)