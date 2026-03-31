Kadınlar Avrupa Şampiyonası Kura Çekimi Yapıldı

31.03.2026 17:51
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası'nda Polonya, Karadağ ve İsrail ile eşleşti.

2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci eleme turu kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Mies kasabasındaki Basketbol Evi'nde düzenlenen kura çekiminde 24 ekip, 4'erli 6 gruba ayrıldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, I Grubu'nda Polonya, Karadağ ve İsrail ile eşleşti.

İkinci eleme turu maçları, 11-17 Kasım 2026 ve 10-16 Şubat 2027 tarihlerindeki pencerelerde oynayacak. Maç takvimi daha sonra belli olacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan 12 ülke, 2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. Ev sahibi Belçika, Finlandiya, Litvanya ve İsveç'in doğrudan katılacağı turnuva, 16-27 Haziran 2027'de düzenlenecek.

Kura çekimi sonucunda oluşan gruplar şöyle:

I Grubu: Türkiye, Polonya, Karadağ, İsrail

J Grubu: Hırvatistan, İspanya, Çekya, Bulgaristan

K Grubu: Letonya, İtalya, Slovenya, Avusturya

L Grubu: Slovakya, Sırbistan, Yunanistan, Hollanda

M Grubu: Ukrayna, Fransa, Büyük Britanya, Lüksemburg

N Grubu: Portekiz, Almanya, Macaristan, Danimarka

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına yönelik davada tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi.
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı’ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
