Kadınlar Basketbol Kupası Gönüllü Başvuruları Açıldı

Spor

Ankara'da düzenlenecek 29. Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın gönüllülük başvuruları açıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, bu yıl Ankara'da Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin arasında oynanacak dev maçla sahibini bulacak. Bu heyecan dolu karşılaşmanın yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonunun 2024-25 sezonunda Ankara'da düzenleyeceği diğer organizasyonlarda da görev almak isteyenler için gönüllülük başvuruları açıldı. Basketbol coşkusunu yakından yaşamak ve bu unutulmaz deneyimin bir parçası olmak isteyenler, başvurularını http://gonullu.tbf.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilir."