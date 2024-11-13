ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta müsabakaları yarın oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın maç programı şöyle:
17.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-OGM Ormanspor (Bodrum)
17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol- Fenerbahçe Opet (Kadir Has Kongre Merkezi)
18.00 Emlak Konut-Danilos Pizza (Başakşehir)
18.30 ÇBK Mersin- Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül)
20.00 Beşiktaş-BOTAŞ (BJK Fibabanka)
Son Dakika › Spor › Kadınlar Basketbol Ligi'nde 7. Hafta Maçları - Son Dakika
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