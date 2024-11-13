Kadınlar Basketbol Ligi'nde 7. Hafta Maçları

Spor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. haftanın maç programı şöyle:

17.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-OGM Ormanspor (Bodrum)

17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol- Fenerbahçe Opet (Kadir Has Kongre Merkezi)

18.00 Emlak Konut-Danilos Pizza (Başakşehir)

18.30 ÇBK Mersin- Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül)

20.00 Beşiktaş-BOTAŞ (BJK Fibabanka)