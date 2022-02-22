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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı - Son Dakika

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

22.02.2022 11:00
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Galatasaray ve Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın (23 Şubat Çarşamba) oynanacak müsabakada karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın (23 Şubat Çarşamba) oynanacak müsabakada karşı karşıya gelecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 7. sıradaki Galatasaray'a konuk olacak. Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde 19.00'da oynanacak karşılaşmaya sadece ev sahibi takımın seyircileri alınacak. İki takım bu sezon 2'si Euroleague olmak üzere toplamda 3 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların tamamında Fenerbahçe, rakibine karşı üstünlük kurmayı başardı. Ligin ilk yarısında sarı-lacivertli ekibin ev sahipliğinde oynanan lig mücadelesi, 74-56 Fenerbahçe lehine sonuçlanmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı - Son Dakika Spor


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