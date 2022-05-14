Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası

14.05.2022 21:58
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 6. gün sona erdi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 6. gün sona erdi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 6. gününde 48, 57 ve 75 kilolarda son 16 turu maçları yapıldı. Milli boksörlerden Ayşe Çağırır 48, Büşra Işıldar ise 75 kiloda ringe çıktı.

Fransız Rim Bennama ile karşılaşan Ayşe, rakibini 5-0'lık skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Brezilyalı Viviane Pereira ile mücadele eden Büşra ise müsabakayı 3-2 kazanarak çeyrek finalist oldu.

Şampiyonada bugün yapılan maçlarda sıkletlere göre tur atlayan boksörler şöyle:

48 kilo: Ayşe Çağırır (Türkiye), Demie-Jade Resztan (İngiltere), Aldana Florencia Lopez (Arjantin), Tayonis Anaonis Cadeno Rojas (Venezuela), Hanna Okhota (Ukrayna), Sevda Yuliyanova Asenova (Bulgaristan), Nitu Nitu (Hindistan), Alua Balkibekova (Kazakistan)

57 kilo: Karina Ibragimova (Kazakistan), Michaela Walsh (İrlanda Cumhuriyeti), Jucielen Romeu (Brezilya), Yu-Ting Lin (Tayvan), Irma Testa (İtalya), Sitora Turdibekova (Özbekistan), Manisha (Hindistan), Namuun Monkhor (Moğolistan)

75 kilo: Büşra Işıldar (Türkiye), Tammara Thibeault (Kanada), Caitlin Anne Parker (Avustralya), Rady Adosinda Gramane (Mozambik), Karolina Makhno (Ukrayna), Atheyna Bylon (Panama), Davina Myrha Michel (Fransa), Kerry Davis (İngiltere).

Yarın 5 milli boksör çeyrek final arayacak

Şampiyonaya yarın gündüz ve akşam seansında 50, 52, 54, 60, 63 ve 66 kiloda yapılacak son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Türkiye'den 5 milli sporcu ringe çıkacak.

Gündüz seansında 52 kiloda Beyza Saraçoğlu, Brezilyalı Caroline de Almeida, 54 kiloda Hatice Akbaş Ermenistan'dan Ekaterina Sycheva, 63 kiloda ise Gizem Özer, Yunanistan'dan Olga Pavlina Papadatou ile karşılaşacak.

Akşam seansında ise olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda Cezayir'den Roumaysa Boualam, olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli ise 66 kiloda ABD'li Arika Melek Skoog ile dövüşecek.

YORUMLAR
500
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası - Son Dakika


Son Dakika
21:53 Üniversitelere NFT ve Blockchain bölümleri geliyor! YÖK Başkanı Özvar açıkladı
21:31 Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs tablosu: 5 kişi hayatını kaybetti, 1407 yeni vaka tespit edildi
21:12 Benzin 23 lira sınırına dayanacak, LPG 11 lirayı aşacak! Zamlar pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
20:54 Zonguldak'ta evinin önünde oturan adam kamyonetin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti
20:33 İstanbulluların dikkatine! Yarın yapılacak organizasyonlar sebebiyle bu yollar trafiğe kapatılacak
20:30 İbrahim Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuştu: Kapıyı kapatmıyoruz ama PKK'ya izin vermeyi sonlandırmalılar
20:06 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına Uğurcan Çakır ve Dorukhan Tokmz'ün sahne şovu damga vurdu
20:02 Adana'da sahipsiz köpeklerden uzaklaşırken düşen kişi yaşamını yitirdi
19:23 Tarihin 5. Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un düşüşü sürüyor! Tarihlerinde ilk kez 2.Lig'de mücadele edecekler
18:26 Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 22:02:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement